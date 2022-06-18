 

После учебной стрельбы начался пожар на полигоне во Франции

18.06.2022, 19:20, Новости дня
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Артиллерийские учебные стрельбы в департаменте Вар (юго-восток Франции) вызвали возгорание растительности, которое распространилось на площади около 200 га на полигоне в районе крупной военной базы, сообщил телеканал BFM.

Сообщается, что «возгорание растительности началось после учебных стрельб», борьбу с огнем затрудняет возможное наличие на полигоне взрывоопасных предметов, передает ТАСС.

По данным телеканала, огонь тушат четыре пожарных самолета. Недалеко от места возгорания «были обнаружены два стада овец, которые пожарные уводят в безопасное место». В общей сложности с огнем борются 95 пожарных и военнослужащих.

Распространению огня способствует высокая температура, установившаяся практически на всей территории Франции. В настоящий момент красный уровень погодной угрозы объявлен в 11 департаментах, еще 59 находятся в «оранжевой зоне» климатической опасности.

В ряде регионов страны температура уже побила рекорды. В частности, в Биаррице (юго-запад страны) отмечена температура в 42,9 градусов тепла. В настоящий момент во многих департаментах страны регистрируется температура в районе 40 градусов.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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