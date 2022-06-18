 

Как это есть – Личное мнение

18.06.2022, 19:10, Разное
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На этой неделе произошли 2 крупных события: Бейонсе попала на обложку журнала Vogue, а Оксана Самойлова в запрещённой и признанной экстремистской соцсети продемонстрировала, как скачет в патчах.

Вот, собственно, как это было:


Фото: Соцсети

Сначала про Бейонсе — рада за неё. Обложка, конечно, достижение сомнительное, но фотография хорошая, стильная.

Теперь про Оксану.

Вот чем наша Оксана хуже Бейонсе? Скажу прямо: и рост у Оксаны выше, и груди тоже.

Однако смотрю я на нашу Оксанку, и такое чувство, будто я из XXI века попала в деревню злой барыни века 17-го. А Оксанка там у неё — истопница:


Фото: Соцсети

Нет, я всё понимаю: панчи и масочки сами себя не продадут, а на мужа с доходами надежды мало. Но почему эти старания такие не стильные? Как рекламная перетяжка «Кто возьмёт билетов пачку, тот получит водокачку»?

Оксана, родная, нам не нужна водокачка, поверь мне! Нам на Бейонсе приятно смотреть, а не на твои несуразные потуги!

Почему всё так? Где стиль? Где хороший вкус? Ах, да: у Бейонсе.

Источник: Лена Миро



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