Независимость и удовлетворенность? Из чего состоит наша счастливая жизнь

Счастье ― это умение получать удовольствие из того, что есть в наличии. Это не значит, что у человека есть все. Но он обладает чем-то главным, что доставляет ему бесконечную радость. Счастье ― это не кратковременная реакция, а длительное состояние. И вот что его чаще всего определяет.

Независимость

Абсолютное счастье невозможно без независимости, без должной степени личной свободы. Если человек связан по рукам и ногам обязательствами, ни на какое счастье он рассчитывать не может. Но это совсем не зависит от финансовой состоятельности или социального статуса. Свобода имеется в виду внутренняя, глубоко личная. И она может быть как у богатого, так и у совершенно нищего человека.

Нельзя просто сказать себе: «Все, мне безразличны деньги» и ждать, что появится чувство удовлетворения жизнью. Обмануть себя не получится. То же касается и других форм свободы. Она не должна быть продиктована внешними факторами, она всегда исходит из глубины души. Универсального «рецепта» счастья не существует, но это всегда абсолютно свободное состояние, когда душа словно летает на крыльях.

Самореализация и удовлетворенность

Свобода сама по себе ничего не стоит, если ею не уметь правильно воспользоваться. А бездействие в данном случае делает несчастными даже самых богатых и знаменитых. Самореализация — вот что составляет абсолютное счастье человека. Многие из нас зависят от обстоятельств, вынуждены ходить на нелюбимую работу (к вопросу о личной свободе), и потому о счастье тут даже нет и речи.

Но стоит человеку вырваться, сбросить оковы и начать заниматься тем, чем действительно нравится — возникает то самое чувство счастья. Если же продолжать развиваться в этом направлении, самореализация выйдет на новый уровень. Отсюда вытекает удовлетворенность своей жизнью, а как следствие — счастье. Человек видит смысл своего существования, создает что-то, передает свой опыт, из этого состоит его счастливая жизнь.

Счастье с научной точки зрения

Окончательный ответ на вопрос о человеческом счастье дали, как ни странно, ученые-физики. Наш организм ― сложнейшая самоорганизующаяся система, способная обмениваться энергией с миром. Мы постоянно берем что-то из окружающей среды и что-то при этом выделяем. Это называется обмен веществ, но в более широком смысле.

Вопрос о счастье человека кроется в биотермодинамике. Наша жизнь — это как езда с горки на санках. С рождением мы попадаем на вершину, а потом до самой смерти катимся вниз. Но одни получают от такого спуска удовольствие, а другие — нет. Почему же? Почему то, что призвано приносить всем хроническое удовольствие, не работает? Потому что не все усвоили основной принцип счастья.

Звучит этот принцип очень просто: получать то, что нужно для жизни, и избавляться от того, что ей мешает. Например, мы дышим с удовольствием, греемся, когда холодно, тянемся к прохладе в жару. Платон определял врачевание, как науку «о вожделениях тела к наполнению и к опорожнению». Гиппократ писал: «Медицина есть прибавление недостающего и отнятие всего того, что излишне».

Если придерживаться этого принципа, достичь счастья вовсе не сложно. Нужно лишь определить для себя главное и оставить это в своей жизни, а все остальное — исключить. Наслаждаться тем, что есть, реализовываться в том, что искренне нравится, общаться лишь с теми, кто дорог и приятен. А вот насколько это реально и выполнимо — решать вам.