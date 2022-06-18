 

Франция намерена нарастить производственные мощности оборонной промышленности

18.06.2022, 18:40, Разное
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Украинский конфликт и рост оборонного бюджета подстегнул Францию начать преобразования в военной промышленности, пишет BFM TV. Сейчас главная задача этой отрасли — удовлетворить возросший спрос, поэтому компаниям необходимо адаптировать производственные мощности, чтобы быстрее производить больше вооружения.

ВЕДУЩИЙ: С нами был Марк Дармон, президент ассоциации оборонной промышленности, которая на этой неделе проводила (международную выставку военной промышленности. — ИноТВ) Eurosatory. Паскаль Самама, Марк Дармон особо подчёркивал масштабные преобразования в этой отрасли в ответ на конфликт в Европе и рост военного бюджета стран мира. Необходимо полностью себя перестроить, необходимо производить (больше вооружение. — ИноТВ) даже с риском перегрева.

ПАСКАЛЬ САМАМА, журналист BFM Business: Да, с риском перегрева, потому что перед ними стоит важная задача: сейчас введена «военная экономика», к ним обратился президент. Необходимо выделять дополнительные фонды, реорганизовывать всю военную промышленность, чтобы адаптироваться к этим новым требованиям. Уже началась реализация закона о военном планировании на 20192025 годы и предвосхитила немного напряжённую обстановку. Разумеется, мы не ожидали, что начнётся конфликт на Украине так близко к Европе и потребуется помочь этой стране оружием. Мы, конечно, об этом не думали. Тем не менее тогда было понимание, что в случае глобального конфликта придётся к нему адаптироваться. Дармон, глава (промышленной группы. — ИноТВ) Thales и GICAT (Французской ассоциации промышленности наземной и наземно-воздушной обороны и безопасности. — ИноТВ), говорил о цифровой программе «Скорпион», которая позволяет скоординировать различные виды войск, чтобы получить то, что мы сейчас называем взаимодействием войск.

ВЕДУЩАЯ: Паскаль, существует запрос, но есть ли у оборонной промышленности возможность нарастить и, что важнее, быстро нарастить свой производственный потенциал и темпы производства?

ПАСКАЛЬ САМАМА: Вы правы. Проблема прежде всего в производстве. Необходимо действительно удовлетворить спрос. Деньги одно дело, потребность, очевидно, имеется, но необходимо изменить производственные мощности, чтобы производить больше и быстрее. Сейчас мы знаем, что в зависимости от сложности оборудования создание новой производственной линии занимает от 2 до 6 лет. Компания Nexter, которая поставляет пушки Caesar, мы о них много говорим, потому что предоставили Украине 18 таких гаубиц из резервов сухопутных войск, она выпускает в среднем чуть меньше пяти пушек в год. Поэтому правительство потребовало от промышленников производить намного быстрее, чтобы удовлетворить спрос, потому что пять пушек недостаточно.

Дата выхода в эфир 17 июня 2022 года.



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