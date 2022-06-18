 

Realme готовит смартфон Narzo 50i Prime с одинарной камерой и ёмкой батареей

18.06.2022, 18:25, Разное
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Компания Realme готовится к выходу нового смартфона Realme Narzo 50i Prime.

Официальный дебют устройства состоится 22 июня. Производитель анонсировал, что новая модель получит версии в черном и салатовом цвете корпуса. Предполагается, что дисплей получит высокое разрешение и специальный вырез для фронтальной камеры. Кроме того, недорогая новинка Narzo 50i Prime имеет конфигурации с 3-4 гигабайтами оперативной памяти и 32-64 гигабайтами встроенной памяти.

За производительность отвечает процессор MediaTek или Unisoc с поддержкой сетей четвертого поколения. Аппарат оснастили усиленным аккумулятором на 5000 мАч с зарядкой на 10 Вт. Ориентировочная цена смартфона составит около 100 долларов.



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