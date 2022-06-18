 

Число погибших при обстрелах украинскими войсками ДНР увеличилось до пяти человек

18.06.2022, 17:55, Новости дня
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В результате обстрелов украинскими войсками Донецкой народной республики в субботу число погибших возросло до пяти человек, еще 12 получили ранения, заявили в штабе территориальной обороны республики.

«В результате сегодняшнего обстрела ВФУ в Донецкой Народной Республике число погибших возросло до 5 человек, еще 12 получили ранения», – говорится в сообщении штаба, передает РИА «Новости».

Ранее Донецк подвергся серии обстрелов, было повреждено здание Донецкого национального университета. Сообщалось, что в результате обстрела погибли два сотрудника МЧС ДНР, еще три человека пострадали.

Из-за массированных обстрелов Донецка подвоз питьевой воды временно остановлен по всему городу.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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