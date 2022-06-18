Число погибших при обстрелах украинскими войсками ДНР увеличилось до пяти человек

В результате обстрелов украинскими войсками Донецкой народной республики в субботу число погибших возросло до пяти человек, еще 12 получили ранения, заявили в штабе территориальной обороны республики.

«В результате сегодняшнего обстрела ВФУ в Донецкой Народной Республике число погибших возросло до 5 человек, еще 12 получили ранения», – говорится в сообщении штаба, передает РИА «Новости».

Ранее Донецк подвергся серии обстрелов, было повреждено здание Донецкого национального университета. Сообщалось, что в результате обстрела погибли два сотрудника МЧС ДНР, еще три человека пострадали.

Из-за массированных обстрелов Донецка подвоз питьевой воды временно остановлен по всему городу.

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