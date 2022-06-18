Кировское отделение ЕР выбрало кандидатом для участия в выборах губернатора Соколова
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В ходе конференции Кировского регионального отделения «Единой России» было принято решение о выдвижении от партии в качестве кандидата для участия в выборах губернатора исполняющего обязанности главы региона Александра Соколова.
Решение принималось тайным голосованием.
«Вчера президент РФ Владимир Путин обозначил, что ждет от регионов качественного роста благополучия граждан. Задач много, и мы будем их решать, опираясь как на внутренние ресурсы региона, так и федеральную поддержку», – сказал Соколов, обращаясь к участникам конференции.
Он заявил, что жители региона ждут решения проблем и вопросов в сфере здравоохранения, в дорожной отрасли, ЖКХ.
«Власть должна опираться на ожидания людей, на их потребности. Это строительство социальной инфраструктуры школ, газификация населенных пунктов, работа общественного транспорта, поддержка семей с детьми, молодежи, создание комфортной среды», – указал глава региона.
Поддержку Соколову также выразили сенаторы РФ Сергей Перминов и Вячеслав Тимченко, а также Заместитель председателя Совета Федерации, член Генсовета «Единой России» Николай Журавлев.
Напомним, 6 июня по итогам встречи председателя партии Дмитрия Медведева с кандидатами Президиум Генсовета партии также поддержал кандидатуру Александра Соколова.
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