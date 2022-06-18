Случайно пришла! – Личное мнение

41-летняя светская тусовщица Илона Столье — не пытайтесь даже вспомнить, кто это — разразилась постом в запрещённой и экстремистской соцсети о жене миллиардера Доронина Кристине Романовой.

У молоденькой Кристины был день рождения в одном из клубов на Ибице. Илона — якобы, чисто совпадение! — оказалась в том же заведении вечером.



Случайно попала на день рождения. Фото: Соцсети

«Я не пришла к ней домой помочь задуть свечи на торте, не уселась к ней за стол во время праздничного ланча. Давайте не забывать, что – это шумный ночной клуб. Довольно наивно ожидать полной приватности, когда вокруг тысячи людей стоят на ушах под Black Cofee», — начала издалека Илона.

Дальше — веселее. По словам Илоны, Кристина проявила неудовольствие появлением на своём дне рождения этой тётки.

Там были общие знакомые, объясняет Столье. Кристине же, по словам светской Илоны, такое вливание в компанию отмечающих её праздник не понравилось.

Не знаю, как вы, но лично я вспомнила тут Кактус-Боню на дне рождения Неймара. Люди отмечают, а тут — вот вам нате! — Боня что-то подъедает со столика и делает фоточки про запас.

На месте Кристины — будь то клуб, не клуб или ещё что-то — любой человек бы был недоволен появлением незваной гостьи из 2003 года.

Не, ну нормально? Вы с компанией отмечаете, а тут появляется тётка — случайно! — и с вашими гостями, которых она называет общими знакомыми, начинает зажигать.

Не знаю, действительно ли Кристина Романова пыталась выгнать Илону или это фантазии женщины из прошлого, но я — вот честно скажу! — попросила бы эту даму на выход.

А вы?

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