Много кондиционера и мало стрижек: типичные привычки, которыми мы ежедневно портим свои волосы

Никакая прическа не поможет выглядеть привлекательно при неухоженных волосах. И наоборот, просто спущенные по плечам волосы могут стать настоящим украшением женщины, если они здоровы и ухожены. Но вы, возможно, не подозреваете, как сильно портите свою шевелюру, пытаясь ухаживать за ней неправильно. Окрашивание, стрижка, укладка лаком, сушка феном… многое из этого вредит волосам. Вот ежедневные ошибки миллионов женщин, связанных с уходом за волосами.

Отказ от регулярных стрижек

Если вы когда-нибудь отращивали волосы, то знаете, как трудно потом решиться на стрижку. Мне хотят превращать стрижку в типичную привычку и думают, что чем длиннее они отрастят локоны, тем лучше. Но слишком долгое ожидание между стрижками может на самом деле повредить красивым, длинным волосам.

Ваши волосы растут от корней, но кончики их легко повреждаются и требуют особого внимания. Ежедневное использование шампуней, содержащих агрессивные сульфаты и соли, может сделать волосы ломкими и вызвать секущиеся кончики. Стрижки сохраняют целостность локонов и способствуют быстрому периоду роста. Прическа будет выглядеть красивой, если делать регулярные стрижки каждые два-три месяца.

Слишком много кондиционера

Шелковистые мягкие пряди – это мечта каждой женщины. Вот почему многие любят наносить много кондиционера, думая, что это сделает волосы еще шикарнее. На самом деле кондиционеры предназначены для увлажнения, а не для того, чтобы сделать волосы мягкими, как можно было бы подумать. Кондиционер следует использовать только для кончиков волос.

Как и большинство шампуней, эти средства часто содержат сульфаты, которые портят волосы. Лучше после мытья используйте маску для волос один или два раза в неделю. Это обогатит кожу головы протеинами и питательными веществами. Также хорошо наносить на волосы увлажняющие масла.

Одна щетка на все случаи жизни

Даже если вы хотите сэкономить, купив всего одну щетку и используя ее на всех этапах ухода за волосами, лучше не делать этого. Чтобы сохранить локоны здоровыми, нужно иметь несколько разных щеток и расчесок. Лучший инструмент для волос — это мягкая щетка, достаточно нежная, чтобы не травмировала локоны. И во время расчесывания убедитесь, что вы берете нужное количество прядей.

Расчесывание влажных волос

Хотя быстрое расчесывание волос в душе определенно экономит время, это может нанести локонам серьезный ущерб. Влажные волосы гораздо более уязвимы и подвержены ломкости. Если позволяет время, лучше дать волосам высохнуть, а потом расчесывать, начиная с кончиков волос и продвигаясь к корням. При этом используйте расческу с редкими зубьями.

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Выпрямление влажных волос

Многие женщины буквально одержимы утюжком для волос. Его удобство в том, что его можно использовать, когда волосы еще полувлажные. Но в этой новаторской разработке таится опасность для волос. Утюжок делает локоны сухими, ломкими, нездоровыми. Определенно лучше дать волосам полностью высохнуть, прежде чем пытаться их выпрямить, даже если это займет немного больше времени.

То же самое касается сушки волос феном при слишком высокой температуре. Перегрев портит волосы, высокая интенсивность нагревания только ломает и поджаривает их. Использование более низкой температуры защитит волосы, а результат сушки будет не хуже.

Использование кератина для идеально прямых волос

В то время, как некоторые из нас только мечтают о красивых локонах, другие видят выход в использовании кератиновых добавок. Однако польза кератина для волос сильно преувеличена. Кератиновое лечение не заменяет расслабление или выпрямление локонов. Он не разглаживает их! К тому же, это средство подходит не для всех типов волос, и повторное его использование может повредить их.

Избыток лака при укладке

Лак для волос — одно из тех средств, опасность которых большинство женщин недооценивает. Оно кажется достаточно безобидным, но также может сделать волосы тусклыми и поврежденными. Лак для волос имеет довольно агрессивный состав. Его даже используют, чтобы удалять пятна с одежды, и все же женщины наносят его на волосы. Подумайте об этом в следующий раз, когда в очередной протянете руку к заветному баллончику.

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Смешивание марок шампуня и кондиционера

Многие, решив сэкономить, покупают первоклассный шампунь и супердешевый кондиционер разных марок. Но эти средства по уходу разрабатываются и тестируются на эффективность именно в паре, что позволяет их производителям оптимизировать ингредиенты.

Смешение брендов и коллекций может привести к менее эффективным результатам, включая недостаточное и чрезмерное кондиционирование. Лучше всего покупать шампунь и кондиционер парами и использовать по назначению.

Отход ко сну с мокрыми волосами

Если вы предпочитаете принимать душ перед сном, вы сталкиваетесь с проблемой сушки волос. Вы прекрасно знаете, какой вариант вы, скорее всего, выберете, но это решение может навредить вашим волосам. Если вы попытаетесь уложить волосы утром после сна на мокрых волосах, у вас, вероятно, возникнут проблемы с укладкой. Но эта беда чисто эстетическая. Однако, если вы еще и скрутите мокрые волосы вечером в тугой пучок или в хвост, это будет катастрофа.

В таком состоянии вы рискуете сильно повредить волосы ночью, потому что они наиболее слабые, пока мокрые. Если вам приходится ложиться спать с влажными волосами, по крайней мере обязательно используйте несмываемый кондиционер и замените хлопчатобумажные наволочки атласными, которые менее абразивны для ваших локонов.

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Неправильное расчесывание волос

Если вы не расчесываете волосы перед тем, как пойти в душ, вы не одиноки. Такое явление широко распространено. Тем не менее, мытье шампунем только усугубит спутывание. Постарайтесь не забыть расчесаться перед этим, особенно если ваши волосы легко собираются в комки. То, как вы проводите расческой по волосам, также имеет большое значение для их здоровья.

Когда вы расчесываете волосы от корней вниз, вы сильно тянете их в середине стержня и на концах, и волосы портятся. Со временем это может привести к серьезным проблемам. Однако это не означает, что вы должны пренебрегать своими корнями. Их по-прежнему нужно расчесывать, потому что это крайне важно для стимуляции кожи головы и перераспределения натуральных масел, которые помогают кондиционировать волосы и сохранять их здоровыми.

Чрезмерное мытье головы

Как часто вы моете волосы? Делаете ли вы это три или шесть раз в неделю? На самом деле не существует универсального числа, подходящего для всех, когда дело доходит до этой темы. Все зависит от таких факторов, как выработка кожного сала и текстура волос. Обращая внимание на свои индивидуальные особенности, вы можете составить лучший график мытья.

Если ваши окрашенные волосы быстро тускнеют — даже если вы используете шампунь и кондиционер, специально предназначенные для окрашенных волос, — возможно, вы слишком часто моете их. Если вы заметили, что ваши волосы стали вьющимися или сухими, это еще один признак чрезмерного мытья.

Полное отсутствие влаги из-за очищающих масел также может вызвать сухость и шелушение кожи головы. Секущиеся кончики, тусклый вид ваших волос и даже перхоть также могут быть признаками того, что вам нужно сократить частоту мытья.

Сушка волос полотенцем

Когда вы выходите из душа с мокрыми волосами, первая мысль — взять полотенце и плотно обернуть его вокруг головы. Таким образом, с локонов не будет капать вода и они не упадут на лицо. Это идеальное решение. Но так ли это? Сушка полотенцем — на самом деле одна из худших вещей, которые женщины могут сделать со своими волосами.

Грубая текстура хлопковых или махровых полотенец сама по себе может нанести довольно серьезный ущерб вашим прядям. Если же вы еще и выжмете их полотенцем, берегитесь. Это может усугубить секущиеся концы и привести к появлению мелких кратеров вдоль стержня волоса, что сильно ослабит их. Но если просто промокнуть локоны, а потом дать им высохнуть самим, то волосам ничто не будет грозить.