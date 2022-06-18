Из-за санкций Люксембурга с российских церквей пропадут лизинговые купола и кресты

Зарегистрированная в Люксембурге компания Temple Leasing ltd отзывает из России 1490 позолоченных куполов и 3400 золотых крестов, которые используются российскими церквями на условиях лизинга.

Руководство корпорации объяснило это необходимостью выполнять санкции, введённые герцогством.

Люксембург присоединился к санкциям, в рамках которых запрещены поставки драгоценных металлов, в том числе сусального золота, на территорию России. В течение 14 дней российские церкви, использующие лизинговую позолоту, должны самостоятельно демонтировать их и за свой счёт обеспечить их доставку в Люксембург. В противном случае, согласно подписанному договору, богослужения под данными куполами не будут иметь юридической силы, а совершаемые таинства не будут признаны другими православными, а также протестантскими и католическими церквями.

Наместник Энгельского ставропигиального монастыря отец Владлен рассказал, как священнослужители будут справляться с отсутствием лизинговых куполов.

– Конечно, покупать золотой купол для церкви – это пустое расточительство, это грешно и так никто не делает. У нас в России треть куполов и половина всех крестов в лизинге, а Люксембург – крупнейший после Саудовской Аравии лизингодатель. В нашем монастыре придётся снять 3 креста и 11 позолоченных куполов. Вместо них временно будут установлены конструкции из алюминиевой фольги – её запретили поставлять на Запад, и поэтому в стране она достаточно дешёвая. В ближайшие годы все наши храмы будут покрыты алюминием, титаном, ураном или другими металлами, добываемыми в России, – рассказал отец Владлен.

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