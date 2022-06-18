 

Oppo Reno 7A получил 90-Гц экран

18.06.2022, 17:00, Разное
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Известный бренд Oppo объявил о выходе новой модели смартфона Oppo Reno 7A.

Цена девайса для японского рынка достигает 334 долларов. Аппарат оснащен технологией защиты от попадания влаги и пыли. За производительность смартфона отвечает восьмиядерный чипсет Qualcomm Snapdragon 695 с 6 гигабайтами оперативной памяти и 128 гигабайтами постоянной памяти. Новинка получила 128 гигабайт встроенной памяти.

Размер дисплея смартфона равен 6,4 дюйма с высоким разрешением и частотой обновления 90 Гц. Данная новинка получила тройную основную камеру с главным датчиком 48 мегапикселей. Над экраном встроена фронтальная камера с одинарным датчиком 16 мегапикселей.



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