Oppo Reno 7A получил 90-Гц экран

Известный бренд Oppo объявил о выходе новой модели смартфона Oppo Reno 7A.

Цена девайса для японского рынка достигает 334 долларов. Аппарат оснащен технологией защиты от попадания влаги и пыли. За производительность смартфона отвечает восьмиядерный чипсет Qualcomm Snapdragon 695 с 6 гигабайтами оперативной памяти и 128 гигабайтами постоянной памяти. Новинка получила 128 гигабайт встроенной памяти.

Размер дисплея смартфона равен 6,4 дюйма с высоким разрешением и частотой обновления 90 Гц. Данная новинка получила тройную основную камеру с главным датчиком 48 мегапикселей. Над экраном встроена фронтальная камера с одинарным датчиком 16 мегапикселей.