Samsung Galaxy F13 получит батарею на 6000 мАч

Пользователям доступны официальные тизеры, демонстрирующие новый смартфон Samsung Galaxy F13.

Презентация данного аппарата состоится 22 июня. Высокую производительность гаджета обеспечивает восьмиядерный процессор Samsung Exynos 850 с 4 гигабайтами оперативной памяти. Модель имеет внушительный дисплей с диагональю 6,5 дюйма с высоким разрешением. Основная камера получила три модуля с главным датчиком 50 мегапикселей. В экране встроена фронтальная камера на 8 мегапикселей.

Кроме того, новый аппарат получил усиленную батарею на 6000 мАч с быстрой зарядкой 15 Вт. На боковой части смартфона размещен сканер отпечатков пальцев. Смартфон работает на новой платформе Android 12.