Samsung Galaxy F13 получит батарею на 6000 мАч
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Пользователям доступны официальные тизеры, демонстрирующие новый смартфон Samsung Galaxy F13.
Презентация данного аппарата состоится 22 июня. Высокую производительность гаджета обеспечивает восьмиядерный процессор Samsung Exynos 850 с 4 гигабайтами оперативной памяти. Модель имеет внушительный дисплей с диагональю 6,5 дюйма с высоким разрешением. Основная камера получила три модуля с главным датчиком 50 мегапикселей. В экране встроена фронтальная камера на 8 мегапикселей.
Кроме того, новый аппарат получил усиленную батарею на 6000 мАч с быстрой зарядкой 15 Вт. На боковой части смартфона размещен сканер отпечатков пальцев. Смартфон работает на новой платформе Android 12.
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