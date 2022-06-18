 

Samsung Galaxy F13 получит батарею на 6000 мАч

18.06.2022, 17:00, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Пользователям доступны официальные тизеры, демонстрирующие новый смартфон Samsung Galaxy F13.

Презентация данного аппарата состоится 22 июня. Высокую производительность гаджета обеспечивает восьмиядерный процессор Samsung Exynos 850 с 4 гигабайтами оперативной памяти. Модель имеет внушительный дисплей с диагональю 6,5 дюйма с высоким разрешением. Основная камера получила три модуля с главным датчиком 50 мегапикселей. В экране встроена фронтальная камера на 8 мегапикселей.

Кроме того, новый аппарат получил усиленную батарею на 6000 мАч с быстрой зарядкой 15 Вт. На боковой части смартфона размещен сканер отпечатков пальцев. Смартфон работает на новой платформе Android 12.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

20.11.21 / Один раз и на всю жизнь: как Валерий Гаркалин встретил и потерял свою единственную любовь

20.06.21 / Как визуально сделать нос более тонким: лайфхак с пинцетом

25.05.21 / Пышные юбки, сумки-корзинки и банты: десять романтичных трендов лета, которые украсят гардероб

14.07.20 / Из пены морской: Кэти Перри на пляже в Малибу

29.01.22 / Группа “Земляне” возвращается с новым альбомом

02.03.22 / Кризис в стране закончится капитуляцией Зеленского – депутат Верховной рады

11.06.21 / Захламление подъездов: эксперты объяснили, чего нельзя хранить в местах общего пользования многоквартирного дома

07.12.21 / Китайские врачи рассказали, что яйца не повышают уровень холестерина в крови

05.02.21 / Кайли Миноуг прокомментировала слухи о своей помолвке с Полом Соломонсом

23.03.22 / Мнение: Краткая история участия вертолетоносца “Боном Ричард” в СВО на Украине

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика