Кобяков отреагировал на участие Киркорова в ПМЭФ
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Ответственный секретарь оргкомитета Петербургского международного экономического форума Антон Кобяков прокомментировал участие в нем певца Филиппа Киркорова.
«А вот у вас Киркоров на Форум приехал… Ну и что Киркоров? Ну, приехал. Господь и грешников принимает», – сообщил Кобяков.
Ранее правительство Ленинградской области и компания «Строительные решения», соучредителем которой является артист Филипп Киркоров, на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) подписали соглашение о строительстве торгово-развлекательного комплекса, передает РИА «Новости».
До этого общественный деятель, православный бизнесмен-меценат Сергий Алиев обратился в суд с иском против Филиппа Киркорова, обвинив певца в «осквернении поваленного креста». Кроме того, с просьбой проверить выступление в Генпрокуратуру обратился Правозащитный центр Всемирного Русского Народного Собора.
Напомним, скандал вызвали концерты Филиппа Киркорова под названием «55. Gold the greatest hits. Лучшие хиты», которые прошли на сцене Кремлевского дворца с 27 по 30 апреля. В рамках шоу на сцене в качестве декорации был поваленный крест, на который взобрался артист.
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