 

Кобяков отреагировал на участие Киркорова в ПМЭФ

18.06.2022, 16:33, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Ответственный секретарь оргкомитета Петербургского международного экономического форума Антон Кобяков прокомментировал участие в нем певца Филиппа Киркорова.

«А вот у вас Киркоров на Форум приехал… Ну и что Киркоров? Ну, приехал. Господь и грешников принимает», – сообщил Кобяков.

Ранее правительство Ленинградской области и компания «Строительные решения», соучредителем которой является артист Филипп Киркоров, на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) подписали соглашение о строительстве торгово-развлекательного комплекса, передает РИА «Новости».

До этого общественный деятель, православный бизнесмен-меценат Сергий Алиев обратился в суд с иском против Филиппа Киркорова, обвинив певца в «осквернении поваленного креста». Кроме того, с просьбой проверить выступление в Генпрокуратуру обратился Правозащитный центр Всемирного Русского Народного Собора.

Напомним, скандал вызвали концерты Филиппа Киркорова под названием «55. Gold the greatest hits. Лучшие хиты», которые прошли на сцене Кремлевского дворца с 27 по 30 апреля. В рамках шоу на сцене в качестве декорации был поваленный крест, на который взобрался артист.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

15.01.22 / “Двумя президентами в течение одного часа”. Лукашенко заявил, что лично подготовил операцию ОДКБ в Казахстане вместе с Путиным

20.12.21 / Европейский регулятор одобрил пятую вакцину от COVID-19

12.02.22 / Умерла актриса Зинаида Кириенко

20.01.21 / Российское посольство связалось с экстренными службами после взрыва в Мадриде

21.04.21 / Вблизи места исчезновения индонезийской подлодки нашли нефтяное пятно

17.01.22 / В “Укрзалізниці” назвали самый популярный поезд в 2021 году

23.09.20 / Microsoft предлагает технологию раннего обнаружения опасных микробов

23.07.20 / В брошенных медицинских масках увидели угрозу для экологии

05.07.20 / Израиль обстреляли ракетами со стороны сектора Газа

05.02.22 / Газпром: Из ПХГ Европы отобрано 85% закачанного летом газа

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика