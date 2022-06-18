 

СМИ: Решение ЕК поддержать получение статуса кандидата Украиной чревато последствиями для союза

18.06.2022, 16:33, Новости дня
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После решения Еврокомиссии поддержать Украину в получении статуса кандидата на вступление в ЕС в Европе заговорили о последствиях для самого союза, пишет Politico.

«Относительно большое население Украины – более 40 миллионов человек – может коренным образом изменить баланс сил в процессе принятия решений ЕС. Украина, как государство-член, будет иметь большой вес в политике, проводимой путем голосования квалифицированным большинством, в котором играет роль население, и Украина также будет иметь право на значительную делегацию в Европейском парламенте», – передает РИА «Новости» со ссылкой на публикацию.

Авторами статьи выступили Дэвид М. Херзенхорн и Эндрю Грей, которые высказали опасение по поводу того, что если Украина действительно станет членом Евросоюза, то Киев получит хорошие позиции в ЕС.

Ранее Европейская комиссия рекомендовала предоставить Украине статус кандидата в Евросоюз. В Кремле заявили, что будут относиться к этому вопросу с повышенным вниманием.

Решение о предоставлении или отказе в статусе кандидатов Украине, Молдавии и Грузии будут принимать главы государств и правительств ЕС на саммите в Брюсселе 23–24 июня с учетом рекомендации Еврокомиссии.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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