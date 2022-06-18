Изучение русского языка запретили в Николаеве

Власти Николаева запретили изучать русский язык в школах города с 1 сентября, сообщили украинские СМИ.

«Исполнительный комитет Николаевского горсовета принял решение запретить использование русского языка в учреждениях среднего образования с 1 сентября», – приводит сообщение УНИАН РИА «Новости».

Ранее из школьной программы Украины решили убрать все произведения русских и советских авторов. Под запрет попали произведения Александра Пушкина, Михаила Лермонтова, Федора Достоевского, Льва Толстого, Ивана Тургенева, Николая Некрасова, Михаила Булгакова, а также басни Крылова и былины про Илью Муромца.

Напомним, в Верховной раде зарегистрировали законопроект о запрете на произведения граждан РФ и установлении ограничений на ввоз и распространение издательской продукции из России, Белоруссии и неподконтрольных Киеву территорий.

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