Помпео – администрация Байдена оторвана от реальности и не понимает, что на самом деле волнует американцев

Байден и его администрация абсолютно оторваны от реальности, в которой живёт американский народ, заявил в эфире Fox News бывший госсекретарь США Майк Помпео. По его словам, глава Белого дома и его небольшое окружение просто не понимают, что на самом деле волнует американцев.

МАЙК ПОМПЕО, бывший госсекретарь США: Джесси, спасибо, что меня пригласили. Боже, это была череда глупостей…

Без сомнения.

МАЙК ПОМПЕО: … череда глупостей со стороны администрации. Это было абсолютно оторвано от реальности, в которой живёт американский народ и о которой вы рассказываете. Люди, у которых вы брали интервью, довольно ясно указали на то, что для американского народа важно, чтобы в школе их дети были в безопасности и им преподавали правильные вещи, чтобы они могли позволить купить своим детям еду. Именно это волнует американский народ.



И, Джесси, должен вам сказать: хорошая новость тут состоит вот в чём: когда вы видите результаты опросов и когда вы общаетесь с людьми в разных уголках нашей страны, становится ясно, что они это тоже понимают. Они жаждут масштабных изменений. И я уверен в том, что в ноябре они добьются одного изменения. Они не принимают того, что продвигает администрация Байдена.



А почему она продолжает это продвигать? Джо вместе с демократами должны понимать, что эта штука с политикой идентичности у них не работает. Почему они продолжают делать на ней акцент? Это ведь лишено какого-либо смысла.

МАЙК ПОМПЕО: Думаю, что президент на самом деле не осознаёт масштабов происходящего здесь, в Соединённых Штатах Америки. Думаю, вся команда, окружающая его, настолько левая, настолько прогрессивная, настолько оторванная от вопросов, волнующих американский народ, что в своём маленьком кругу — и неважно, сидит ли он в своём доме в штате Делавэр или в Овальном кабинете, где проводит в день всего несколько часов, он слышит лишь вещи, кардинально противоположные тому, о чём мы с вами этим вечером разговариваем.

Так что он не понимает. Он не собирается проявлять гибкость, делать развороты и возвращаться к тому, что волнует американский народ. Он продолжит продвигать повестку избравших его леваков, надеясь на то, что сможет протянуть оставшиеся два с половиной года и сказать американского народу: «Да, это были превосходные четыре года для Америки». Хотя на самом деле американский народ может видеть, что на нашей памяти это одно из самых опасных четырёхлетий.

Согласен с вами. Мне интересно: они настолько оторваны от жизни из-за ковида? Они все самоизолировались, никуда не выходили, ни с кем не разговаривали, а только сидели в Twitter, считая, что Twitter — это настоящая Америка. И именно поэтому они не понимают нашу страну. Как вы думаете, так всё и было?

МАЙК ПОМПЕО: Джесси, они действительно живут в этом маленьком пузыре. Хотя этого пузыря им, видимо, недостаточно, если принять во внимание тот факт, что на этой неделе доктор Фаучи также заразился коронавирусом. Возможно, им нужен более основательный пузырь. Тут в прямом смысле речь идёт о петле обратной связи, о небольшом внутреннем окружении. Об этом можно судить по высказываниям спикера Пелоси, которая пошла на мероприятие трансвеститов и заявила, что это самая замечательная вещь в Америке.

А американский народ воспринимает это как манипуляцию. Они знают, что в Америке замечательно: основополагающие идеи, наши семьи, наши центральные институты, наличие у нас возможности исповедовать нашу религию — именно на этом сосредоточено внимание американского народа. Они хотят заботиться о своих членах семьи, кормить их, возить детей на футбол и заниматься прочими подобными замечательными вещами.

Эти люди оторваны от жизни и, по-моему, они сидят в этом маленьком пузыре в Вашингтоне, в той части Twitter, где обитают прогрессивные левые, и думают: «Боже, у нас всё идёт как по маслу».

Да, они пытаются угодить вот такому количеству людей. Старайтесь угодить всем! А как насчёт того, чтобы попытаться угодить Америке? Так было бы гораздо лучше.

МАЙК ПОМПЕО: (смеётся) Да.

Мой любимый момент того вечера, когда женщина сказала: «Слушания по делу о событиях 6 января? Да я же не смогу посмотреть свои сериалы». Майк Помпео. Спасибо, что заглянули к нам.

МАЙК ПОМПЕО: Благодарю вас. Спасибо, что пригласили.



Дата публикации 17 июня 2022 года.