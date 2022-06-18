 

Смартфон iQOO 10 Pro сможет полностью заряжаться всего за 12 минут

18.06.2022, 15:39, Разное
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Компания Vivo готовится к выпуску нового флагманского смартфона Vivo iQOO 10 Pro.

Премьера гаджета состоится в ближайшее время, однако основные характеристики устройства уже рассекречены. Одним из основных преимуществ смартфона следует выделить быструю зарядку на 200 Вт. С учетом данной особенности зарядить аппарат до 100% можно за 12 минут. Кроме того, встроенный аккумулятор получил емкость 4700 мАч. За производительность новинки iQOO 10 Pro отвечает топовый процессор Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 с поддержкой сетей пятого поколения.

Кроем того, новинка обладает увеличенным дисплеем с подэкранным сканером отпечатков пальцев и частотой обновления кадров 120 Гц. Основная камера получила главный датчик 50 мегапикселей.



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