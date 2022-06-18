 

Смартфон-раскладушка Motorola Razr 3 может выйти в июле по цене €1150

18.06.2022, 15:39, Разное
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Рассекречены характеристики нового смартфона Motorola Razr 3, который пока не анонсирован производителем.

Предполагается, что дебют устройства состоится в июле. Новому складному смартфону приписывают топовый флагманский процессор Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 с видеочипом Adreno и поддержкой сетей пятого поколения. В разных комплектациях применили до 12 гигабайт оперативной памяти и до 512 гигабайт встроенной памяти. Новинка обладает 6,7-дюймовым экраном с высоким разрешением и частотой обновления кадров 120 Гц.

Кроме того, внешний экран получил диагональ 3 дюйма со встроенной камерой на 32 мегапикселя. Основная камера получила сдвоенный модуль на 48+13 мегапикселей. В смартфоне применили аккумулятор на 2800 мАч с быстрой зарядкой. Цена новинки достигает 1150 долларов.



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