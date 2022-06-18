 

«Каждый русский должен выйти к ратуше и пригрозить отозвать своего депутата»: 25-летний член Европарламента придумал, как прекратить боевые действия

18.06.2022, 15:22, Разное
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Чтобы прекратить боевые действия, необходимо разъяснить россиянам, как пользоваться своими демократическими правами – об этом заявил 25-летний депутат Европарламента от Швеции Эргольм Густавссон. Он предложил коллегам разработать образовательную программу, которая приведёт к тому, что жители РФ донесут до Кремля свои требования, а может даже и сменят власть.

«Если мы хотим, чтобы всё это прекратилось, мы должны обратиться к источнику власти в России. Как и везде в мире, источником власти там является народ. Я думаю, они просто не знают, как воспользоваться возможностью повлиять на своих избранников, а те немного потеряли связь с электоратом», – предположил он.

Густавссон даже выдвинул конкретное предложение – нужно пригрозить российским политикам, что в следующий раз их не переизберут, а не то и отзовут досрочно.

«Всё достаточно просто: каждый русский должен выйти к своей ратуше и пригрозить своему депутату отзывом. Для любого политика нет большего стыда и позора, чем разочарование электората и утрата доверия, поэтому они быстро начнут действовать, чтобы исправить ситуацию. Так работает демократия»

Выступление парламентария омрачил инцидент в зале: пожилой депутат ЕП от Латвии, в прошлом диссидент Дзинтарс Иварс разразился приступом гомерического хохота и был вынужден покинуть зал, не дослушав. Давать комментарии журналистам он отказался, позже его госпитализировали с подозрением на спазм диафрагмы от продолжительного смеха.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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