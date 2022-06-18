 

Меркель объяснила покупку Германией российского газа

18.06.2022, 15:10, Новости дня
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До последнего времени правительство Германии закупало российский газ из соображений выгоды для немецкой промышленности, сообщила бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель в интервью редакционному объединению RND.

«Немецкая экономика сделала выбор в пользу трубопроводных поставок газа из России, потому что он был экономически дешевле, чем сжиженный газ из Саудовской Аравии, Катара и ОАЭ, а позднее и из США», – цитирует канал «360» Меркель.

По ее словам, контакты с Россией обуславливались попыткой налаживания международных связей, именно поэтому она поддержала проект по созданию трубопровода «Северный поток – 2». Однако согласие на его реализацию бывший канцлер дала только после заключения Минских соглашений.

Ранее экс-канцлер Германии Ангела Меркель в интервью медиагруппе RND заявила, что ее отставка с поста стала одной из причин нынешней эскалации конфликта на Украине.

Между тем, федеральное сетевое агентство ФРГ сообщило, что поступление газа по трубопроводу «Северный поток» в Германию сократилось, но недостающие объемы компенсируются из других источников, «энергобезопасность обеспечена.

В это же время Европа начала использовать закупленный на зиму газ.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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