СМИ: Байдена обвинили в «ужасном» поведении после признаний его дочери

Ведущий американского телеканала Fox News Такер Карлсон обвинил президента Джо Байдена в ужасном поведении после публикации отрывков из дневника его дочери Эшли.

Как стало известно СМИ, женщина вела его во время реабилитации, когда боролась с компульсивным сексуальным поведением. «Я всегда была повернута на парнях. Гиперозабочена с юных лет. Я помню, что меня сексуально привлекал (один из членов семьи). Я помню, что занималась сексом с друзьями в юности, принимала душ с папой, что, наверное, непозволительно», – передает РИА «Новости» отрывки из дневника.

Карлсон отметил, что нет оснований не верить подлинности самого дневника, как и словам самой Эшли Байден, поэтому инцидент необходимо расследовать.

«Представьте себе, что вы отец дочерей. Спросите себя: есть ли какое-то объяснение подобного поведения, которое могло бы его оправдать? Нет такого объяснения. Это извращение, это ужасно. Эшли Байден не говорит, сколько ей было лет в то время, когда она принимала душ с отцом. Однако, очевидно, она была вполне взрослой, чтобы запомнить это. Кстати, маленькие дети не принимают душ, они купаются в ванне. «Непозволительное» купание в душе с собственной дочерью? Если это не попытка растления малолетнего, то это однозначно повод для визита полицейских», – высказался ведущий.

В ноябре прошлого года сотрудники Федерального бюро расследований (ФБР) США провели обыски по делу о пропаже дневника и публикации записей из него дочери американского президента.

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