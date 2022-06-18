 

СМИ: Байдена обвинили в «ужасном» поведении после признаний его дочери

18.06.2022, 15:10, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Ведущий американского телеканала Fox News Такер Карлсон обвинил президента Джо Байдена в ужасном поведении после публикации отрывков из дневника его дочери Эшли.

Как стало известно СМИ, женщина вела его во время реабилитации, когда боролась с компульсивным сексуальным поведением. «Я всегда была повернута на парнях. Гиперозабочена с юных лет. Я помню, что меня сексуально привлекал (один из членов семьи). Я помню, что занималась сексом с друзьями в юности, принимала душ с папой, что, наверное, непозволительно», – передает РИА «Новости» отрывки из дневника.

Карлсон отметил, что нет оснований не верить подлинности самого дневника, как и словам самой Эшли Байден, поэтому инцидент необходимо расследовать.

«Представьте себе, что вы отец дочерей. Спросите себя: есть ли какое-то объяснение подобного поведения, которое могло бы его оправдать? Нет такого объяснения. Это извращение, это ужасно. Эшли Байден не говорит, сколько ей было лет в то время, когда она принимала душ с отцом. Однако, очевидно, она была вполне взрослой, чтобы запомнить это. Кстати, маленькие дети не принимают душ, они купаются в ванне. «Непозволительное» купание в душе с собственной дочерью? Если это не попытка растления малолетнего, то это однозначно повод для визита полицейских», – высказался ведущий.

В ноябре прошлого года сотрудники Федерального бюро расследований (ФБР) США провели обыски по делу о пропаже дневника и публикации записей из него дочери американского президента.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

31.05.21 / Марсоход Curiosity снял необычные облака на Марсе

04.08.21 / У угрожавшего взорвать здание кабмина Украины мужчины была боевая граната

13.07.21 / «Северный поток — 2» планируют запустить уже в этом году

15.02.22 / Число выездных заседаний в учреждениях УИС приблизилось к 9 тысячам за три года

10.03.21 / В Антарктиде пингвин запрыгнул в лодку к туристам, чтобы спастись от косаток. Видео

30.06.20 / От COVID-19 в мире умерло более 500 тыс. человек

13.03.21 / “Звонят и говорят: “Мячеславович, мы не голосовали!” Данилов заявил, что после решения СНБО по Харьковским соглашениям у него был “красный телефон”

04.01.21 / Заразившийся коронавирусом 86-летний Басилашвили госпитализирован

30.09.20 / Погибшая сотрудница американского посольства в Киеве оказалась гражданкой США

12.08.20 / Суд отложил заседание по делу Ефремова из-за госпитализации актера

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика