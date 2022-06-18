Путин призвал повышать качество и доступность медпомощи в России

Необходимо повысить качество и доступность медицинской помощи в стране, реализовать планы по строительству, ремонту и оснащению больниц, поликлиник, фельдшерско-акушерских пунктов, сообщил президент РФ Владимир Путин на церемонии открытия медцентров в регионах, в которой он принял участие по видеосвязи.

«Эффективная современная система здравоохранения имеет важнейшее значение для сбережения народа России, поэтому мы постоянно наращиваем потенциал медицинских учреждений, поддерживаем наших ученых, лучшие научно-практические центры, промышленность в создании передовых технологий диагностики и лечения, современной медицинской техники и оборудования», – цитирует ТАСС главу государства.

«Наша задача – повысить доступность и качество медицинской помощи, сделать так, чтобы все граждане нашей большой страны видели здесь ощутимые изменения к лучшему, позитивную динамику», – подчеркнул Путин.

Он отметил, что российские власти продолжают в полной мере выполнять планы, связанные с развитием здравоохранения, в том числе со строительством и ремонтом больниц, даже несмотря на сегодняшние сложности.

«Несмотря на текущие сложности, в полном объеме реализуем планы по строительству, ремонту и оснащению больниц, поликлиник, фельдшерско-акушерских пунктов, обеспечим закупку санитарного транспорта и передвижных медицинских комплексов, чтобы врач, фельдшер, медсестра трудились в современных условиях и могли оказать людям всю необходимую помощь», – сказал глава государства.

Путин обратил внимание, что часть этой большой, масштабной работы – строительство и оснащение новых медицинских учреждений. «Медицинскую помощь здесь будут получать десятки тысяч граждан. Особо отмечу, что существенно возрастут возможности для оказания специализированной и высокотехнологичной помощи», – подчеркнул президент, говоря об открывающихся в субботу центрах.

В заключение он поздравил всех медицинских работников с их профессиональным праздником, который будет отмечаться в воскресенье. Глава государства адресовал теплые слова «всем, кто выбрал для себя эту благородную, милосердную профессию». «Крепкого вам здоровья, успехов и всего самого-самого хорошего», – пожелал он.

Президент РФ Владимир Путин в субботу принимает участие в открытии новых медицинских центров в ряде российских регионов.

Всего планируется открыть 19 медицинских учреждений. В частности, будет запущен инфекционный центр в Белгороде, который максимально сможет вместить до 330 пациентов. В Волгограде и Улан-Уде президенту представят обновленные клинические онкодиспансеры. В Новосибирске, Санкт-Петербурге, Ярославле в этот день открываются дополнительные поликлиники: часть из них прошла капитальный ремонт, а часть построена с нуля. В Оренбурге тоже появится инфекционный госпиталь, который сможет оказывать помощь детям и взрослым с инфекционными заболеваниями, включая особо опасные.

В Чебоксарском федеральном центре травматологии, ортопедии и эндопротезирования открывается новый корпус медицинской реабилитации, включающий в том числе стационар и операционный блок.

Дополнительные медучреждения начинают работу и на сельских территориях. Так, в Свердловской области в строй вводят шесть новых модульных фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП): в четырех поселках и двух деревнях, где проживают менее 1 000 человек. Еще пять ФАПов открываются в Челябинской области.

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