В Херсоне совершено покушение на главу местного УСИН Соболева

Украинские террористы совершили покушение на главу херсонского управления службы исполнения наказаний Евгения Соболева, использовалось взрывное устройство, рассказал источник в российском силовом ведомстве.

«Сегодня украинскими террористами совершено покушение на главу УСИН по Херсонской области Евгения Соболева», – передает РИА «Новости» со ссылкой на собеседника.

Установлено взрывное устройство было на месте парковки его личного автомобиля. Сейчас Соболев находится в больнице с ранением, его жизни ничего не угрожает.

В начале июня в кафе недалеко от здания администрации Херсона прогремел взрыв. В администрации города уточняли, что при взрыве пострадал один человек, ему оказали помощь. Ранее рассматривались версии бытового взрыва – например газа.

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