Глава Минцифры обсудил с экспертами отрасли выход российских ИТ-компаний на иностранные рынки

Ведущие игроки отрасли во главе с министром цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Максутом Шадаевым обсудили проблемы релокации и экспорта российских ИТ-решений, а также выработали несколько приоритетных направлений для их решения во время ИТ-завтрака «ИТ-лидерство – альянс РФ и развивающегося мира».

Важной темой для обсуждения в ходе ИТ-завтрака стала тема релокации отечественного ИТ-бизнеса. Директор АНО «Центр компетенций по глобальной ИТ-кооперации» Вадим Глущенко подчеркнул, что решения об отъезде большинства ИТ-специалистов из РФ были приняты «на эмоциях», и сегодня наблюдается возвращение большей части из них. По данным властей, доля тех, кто вернулся на родину составляет порядка 85%, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

По мнению Глущенко, такие показатели связаны, прежде всего, с возможностями и перспективами, которые ИТ-специалисты могут найти в России. Речь идет не только о беспрецедентных мерах поддержки отрасли, но и о качестве проектов, которые предлагают айтишникам российские компании.

«В РФ прекрасные и уникальные возможности для того, чтобы самореализоваться. Как мы знаем, айтишникам самое главное – это найти интересный проект и найти возможности для самореализации», – подчеркнул он.

Также Глущенко уверен, что РФ рано ставить крест на вопросах международной кооперации: «Наши партнеры из стран Африки, Латинской Америки, Азии, они действительно готовы продолжать сотрудничать и являются нашими единомышленниками. С этой точки зрения можно привести в пример площадку форума ООН по управлению интернетом.

«Такая уникальная площадка, где собираются не только правительства, но и бизнес, и техническое сообщество, и гражданское общество. И на этой площадке мы видим, что люди – наши коллеги из развивающихся стран готовы продолжать сотрудничать с нами, продвигать какие-то общие позиции», – отметил он.

Кроме того, о своем видении выхода на зарубежные рынки отечественных ИТ-компаний рассказал и Андрей Безруков, президент Ассоциации экспорта технологического суверенитета. «Мы сейчас говорим об экономике, ни слова о политике, но политика – это как раз то, что нам нужно», – отметил эксперт.

По словам Безрукова, РФ нужно развивать так называемую «технологическую дипломатию» и выводить нашу ИТ-повестку на международный уровень. «Когда мы говорим о БРИКС, когда мы говорим о сотрудничестве, например, с той же самой Индией, технологической повестки нет, айтишной повестки нет», – прокомментировал он.

По словам Безрукова, нужно идти в международную кооперацию, нужно собирать консорциумы и создавать полноценные платформенные решения, а также нужно создавать зарубежные центры – точки опоры для бизнеса. «Этим мы сейчас очень активно занимаемся. Мы открыли Малайзию. Я абсолютно убежден, что будет и Индия, и Египет, будет и Турция, будет и Индонезия», – отметил он.

Также в рамках дискуссии прозвучало предложение создать при Минцифры РФ постоянно действующую рабочую группу по поддержке экспорта отечественных ИТ-решений. Его инициатором выступил генеральный директор группы компаний ЦРТ Дмитрий Дырмовский. Эксперт уверен, меры поддержки нужно постоянно пересматривать и обсуждать, учитывая новые внешние и внутренние вызовы и риски. «Предлагается взять экспортеров, тех, кто действительно это умеет, это делает давно, имеет подтвержденный объем выручки и на постоянной основе это обсуждать», – прокомментировал он.

Резюмируя итоги ИТ-завтрака в рамках ПМЭФ, Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Максут Шадаев выделил несколько наиболее приоритетных направлений для экспорта российских решений, подчеркнув необходимость их скорейшего развития.

«Пора срочно наращивать экспорт в дружественные страны для компенсации потерь того зарубежного рынка, который был <…> Четыре приоритетных направления: Юго-Восточная Азия, Ближний Восток, Латинская Америка и Африка», – сказал он.

Также министр выделил четыре блока, по которым должна выстраиваться дальнейшая работа государства и отрасли – инфраструктура финансовой поддержки экспорта, инфраструктура поддержки продаж, инфраструктура платежей, инфраструктура международного взаимодействия, сотрудничества.

Шадаев отметил важность финансовой поддержки отрасли для выхода на зарубежные рынки. «Важно, все-таки запустить гранты ИТ компаниям зрелым для выхода на зарубежные рынки, то есть понятно, это продвижение, маркетинг, сертификация, выполнение других локальных требований, связанных с выходом на рынок», – прокомментировал он.

Помимо этого, министр прокомментировал и предложения отрасли, касательно цифрового атташе: «Мне очень понравилось, что цифровой атташе должен иметь прямую финансовую мотивацию от продаж. <…> И второе, что, конечно, бизнес должен акцептовать кандидатуру или давать кандидатуру какую-то, согласованную по цифровому атташе, потому что это хорошие должны быть корпоративные продажники», – отметил министр.

Министр выразил надежду до конца лета сформировать итоговый программный документ, который и закрепит в себе все нужды отрасли и пути их решения.

«За лето попробуем сбить такой документ. Я не хочу называть его не концепцией, не стратегией, потому что это такие документы программные. Мне кажется, они определяют всегда, что делать», – сказал он.

Шадаев также призвал к диалогу и дискуссии всех представителей индустрии, и отметил, что сегодня у российской ИТ-индустрии есть все необходимые ресурсы и потенциал. «Я уверен, что Правительство поддержит все наши инициативы, просто важно их облечь в предметную понятную для нас, для чиновников форму действий. А дальше мы утвердим и будем двигаться по этому плану, а вы будете оценивать эффективность продвижения нашего совместного», – резюмировал он.

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