 

В ДТП с туристическим автобусом на Кубани пострадали 11 человек

18.06.2022, 13:45, Новости дня
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Туристический автобус в Краснодарском крае врезался в дерево, задев четыре автомобиля, в результате ДТП пострадали 11 человек, сообщили в региональной прокуратуре.

«Предварительно установлено, что туристический автобус в результате отказа тормозной системы во время поворота совершил съезд с дорожного полотна и врезался в дерево. Перед этим автобус повредил четыре легковых автомобиля, припаркованных на проезжей части. В результате ДТП из 22 пассажиров автобуса пострадали 11, им причинены повреждения различной степени тяжести», – приводит ТАСС сообщение ведомства.

Уточняется, что автобус был зафрахтован туристической группой из Кубанского государственного университета, вез студентов на практику. По данным Минздрава региона, пострадали 11 человек, водитель находится в крайне тяжелом состоянии, остальные 10 человек имеют травмы различной степени тяжести.

Ранее в Сочи произошла авария с экскурсионным автобусом, пострадали минимум 15 человек.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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