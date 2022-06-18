 

Мнение: Реванш

18.06.2022, 13:24, Разное
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Вчера в беседе с Симоньян на форуме в Петербурге Путин совершил экскурс в историю. Главный историк современной России сказал: «…Вся левобережная Украина известно, как складывалась. Украина пришла в Российскую империю с тремя территориями фактически – это Киев – Киевская область, Житомир, Чернигов – всё, 1545 год что ли. Всё, что досталось потом в результате формирования Советского Союза в 1922 году, было подарено туда Владимиром Ильичем Лениным – при формировании Советского Союза. Причём Донбасс сначала решили, что будет в составе РСФСР, а потом, как сказал Ленин, «надо перерешать» – и передали Украине для того, чтобы поднять процент пролетарского населения на Украине. Вот так она формировалась…»

Я уже писал — человек весь в прошлом, в прошлых обидах (настоящих и мнимых). И живет исключительно прошлым, проецируя его в настоящее и будущее.

Такой подход всегда бесперспективен, так как в прошлом всегда можно найти любые обоснования, особенно, если интерпретировать это прошлое как тебе удобно, угодно и выгодно. У нас принято смеяться над потугами современных украинских «исследователей», доходящих в своих исторических изысках до полного абсурда, но ведь и Путин делает ровно то же самое.

Есть сегодня. Которое сложилось так в силу огромного числа самых разных событий и процессов прошлого. И если бесконечно тратить усилия, возможности и ресурсы на преодоление каких-то прошлых событий, то когда заниматься будущим?

Политика, основанная на постоянном пересмотре прошлого, называется четким и ясным определением: реваншизм. Одна из составляющих фашизма, кстати. Попытки продать реванш за движение вперед в будущее — это очень удобно, когда нечего предложить людям и стране. Когда руководитель несостоятелен, когда он проваливает любые проекты любого развития, когда он банально бездарь, самое простое — перевести внимание на «ложный флаг». Вместо того, чтобы вытаскивать страну из бедности и отсталости, давайте бомбить Харьков. Это же так просто и понятно: вот разбомбим, и заживем. И решим проблему нищеты, разрухи и безнадёги. Очень удобно, особенно, если именно ты и привел страну к такому убогому состоянию.

Источник: Эль Мюрид



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