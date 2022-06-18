Мнение: Запас карман не тянет

Экспорт свинца встал. Коммерсантъ пишет, что проблемы бюрократического толка — нужны разрешения на экспорт в Азию, а министерство медлит с их выдачей. Российские заводы страдают: склады переполнены, приходится останавливать производство (ссылка).

Лично я читаю такие новости с большой грустью и с большой надеждой.

Свинец — весьма важный металл, у него масса применений в промышленности и в военном деле. Свинец нужен всем, в том числе и самой России, причём нужен в больших количествах. Сейчас вы сами видите, что происходит на товарных рынках — мировая экономика рвётся на части и оседает, валюты и ценные бумаги становятся всё более и более неустойчивыми, цены на сырьё растут.

Помочь российским заводам очень просто. Помимо решения бюрократических проблем, это само собой, государство может построить склады, чтобы скупать весь застрявший в России свинец себе в запас. Деньги в стране есть. Свинец — не молоко и не газеты, он хранится годами, десятилетиями. Мы так или иначе его в итоге используем — или экспортируем, или продадим внутри страны, или даже сделаем свинцовый фонд, чтобы инвесторы могли вкладываться в него, как вкладываются в золото или серебро. Запас — со всех точек зрения хорошая идея.

Кроме того, большие склады свинца позволят государству управлять мировыми ценами. Когда свинец стоит слишком дёшево, останавливаем экспорт и скупаем всё на склады. Когда у российской промышленности появляется потребность в свинце, которую заводы не могут удовлетворить, распечатываем резервы и уворачиваемся таким образом от кризиса.

Разумеется, всё вышесказанное относится не только к свинцу, но и ко всем остальной продукции такого рода, от золота до удобрений. Чем больше запасы, тем лучше для нашей экономики, и тем лучше для политики, так как запасы можно использовать в качестве оружия.

Нечто подобное государство делает и сейчас, — с зерном, например, — но я надеюсь, что практика будет расширена многократно. Во-первых, у нас по-прежнему хороший торговый баланс, так что деньги на ковровую закупку всего подряд у России есть. Во-вторых, экономисты западного толка, которые проповедовали идею жить одним днём, без запасов, не думая ни о каких кризисах, сейчас уже не имеют того веса, как раньше.

Собственно, перво-наперво я бы занялся даже не свинцом, а нефтью. Хранилища нефти стоит относительно недорого, а если Россия резко ограничит экспорт, начав закачивать нефть в хранилища, цены на неё вырастут, и мы сможем неплохо заработать.