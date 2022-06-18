IPhone 13 Pro рекордно подешевел до 75 тысяч рублей в России

Флагманский смартфон iPhone 13 Pro существенно подешевел на российском рынке.

Напомним, при поступлении в продажу цена девайса достигала 100 тысяч рублей, однако после прекращения поставок ценник несколько вырос. Вместе с тем покупателям приходилось оплатить за версию iPhone 13 Pro со 128 гигабайтами встроенной памяти 130 тысяч рублей. Однако теперь ситуация поменялась, а потому ряд ритейлеров уже продают модель iPhone 13 Pro за 80 тысяч рублей.

Специалисты констатировали, что самая доступная цена на данный аппарат теперь составляет 75,5 тысяч рублей. Эксперты не исключают, что в дальнейшем цена флагмана iPhone 13 Pro в РФ может в очередной раз снизиться, но точные прогнозы по стоимости пока никем не озвучены.