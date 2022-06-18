Личное: “Хотела снизить щипцы”

Прочитав это письмо, вы почувствуете раздражение.

Отрефлексируйте, почему именно.

die_kleinez

Здравствуйте, дорогая Эволюция,

надеюсь, моя история попадет на разбор.

Я стала встречаться с одним мужчиной, с очень высокой ОЗ, он предложил встретиться на кофе и влюбиться в одном приложении.

Я сходила на свидание, он рассказал, что есть сын, что не хочет жениться на бывшей девушке, которая скоро возвращается с родины.

Я в свою очередь вывалила историю, как подтолкнула бывшего принять предложение на работу в другом городе, потому что это объективно мечта сотен тысяч и потом отказалась с ним дальше встречаться. Думала, будет красивая история о моих антищипцах.

(ОЗ ниже, СЗ пока никакая, а женщина сразу дает понять, что “сложно поймать, легко потерять”)

Он предложил второе свидание, но я не ездила в то время по работе в его город, поэтому отнекивалась, пыталась убежать в ЗВ, что вот есть у него сын, а тебе о ком-то подходящем по ОЗ думать надо. Сам приезжать больше не предлагал. Разок договорились на ланч у него в городе, он как-то “не горел”, а я хотела сходить на обед с коллегами и сказала, что не смогу. Он рассердился и поблагодарил за классное первое свидание. Я конечно подумала, что вот оказывается как, значит все же понравилась и оправдывалась. А на деле у него просто еще одно свидание быть могло.

Все это время слал свои фотки и сына, просил мои, подкатывал.

(Сами опишите, как она цену набивала. Шаг человека с большой ОЗ стоит дороже вашего, друзья. И если вы пропускаете шаги, вы, во-первых, будете получать рост его значимости, во-вторых, будете снижать свою. Но мои бедные рапаны не могут понять, чем же отличаются шаги от щипцов и когда пытаются убирать щипцы, перестают делать и шаги. Из-за дефицита шагов их щипцы становятся больше. Объясните автору, как это получается)

Через почти месяц все же встретились, он снова приехал, поздновато в пятницу, поели дамплингов, сходили по пабам. Спрашивал про бывшего. Рассказала, что все подарки бывшего вернула, когда он сказал, что пожалел потраченные на меня деньги.

Шутили что-то про политику, он рассказал о своей работе и я поняла, что мы с ним в миллионах световых лет по ОЗ. Он пытался конечно остаться у меня, но я все же уговорила его ехать обратно домой, сказала, что вижу его второй раз в жизни.

(Она преувеличивает разницу и снисходительно пишет “пытался конечно”. Представляете, какая корона?)

Написал, что хочет увидеться и все было классно, не считая того, что я его выпроводила обратно. Я на следующий день сильно начала скучать по нему и занялась делами, не отвечала все выходные.

(Опять она со своими крючковатыми щипцами. Он ей комплимент, она ему игнор, преодолевая свое сильное скучание. То есть ломает рефлексию, гнобит спонтанность, и все ради того, чтобы накормить корону)

Сын у него остается каждые две недели, и он может видеться только на ланч в такие недели. И тут он вдруг с нажимом спрашивает, в силе ли план на ланч, я сказала, что если есть другие предложения, пусть принимает, у меня скорее всего завал на работе. Он понял, что я ревную и сказал, что хочет встретиться, но чтобы не так, как в прошлый раз. Я объяснила, что не хочу, чтобы он ждал и наутро сказала, что приболела.

(Тягомотная, капризная, еще и больная)

Потом как-то так стало, что я его игнорила, чувствовала, что он раздражается от этого. И начал игнорить меня.

(И вот для чего это все делалось. Теперь автор осталась дура дурой, с репейником, но может кормить свою корону тем, что он тянулся, а она его оттолкнула)

В третий раз встретились все же у моего офиса, он хотел поесть, я сказала, что не ем вечером, он – что позже поужинает, посидели в парке рядом с его домом, взяв напитки, он себе еще и джин тоник взял, приставал.

Больше говорил он, я после работы уставшая была. Сказал, что его волнует, что общество больше не ценит ученых, а больше оплачиваются тиктокеры и другие люди и он считает этот переход нормальным. Спросила, может в пещерные времена все деградирует тогда? Он возразил.

Спросил, какой у меня опыт знакомств в этом приложении, я сказала, что он первый, кого я встретила. Спрашивал, тогда раньше как оно все было.

– А раньше я как с кем-то встречалась, так и начинались отношения с ними почти сразу.

– Прямо со всеми все получилось сходу?

– Был один итальянец, который хотел со мной отношений, но я не хотела ничего, он сказал, чтт я его использовала. Не знаю, почему

– То есть ты такая вся разбивательница сердец?

– Нет, у нас просто не было какой-то эмоциональной связи. А ты?

– Была одна, с которой приятно было сходить куда-то и вторая, громкая, вся потная, опоздала и была не против секса на одну ночь. Я ее не хотел обижать и быстро отчалил.

Спросил, какой мой идеал мужчины, я сказала в шутку, что старый и богатый. Спросила его, сказал, что зависит от того, зачем, для отношений добрая и лояльная, а для секса неважно.

Спросил, хочу ли я прогуляться, через пару метров спросил, в какую мне сторону, я сказала в сторону одного паба, где я думала еще сходить на митап. Спросила, как бы он описал наше свидание. Он что-то говорил, но я сразу пожалела и прервала его.

Х: А что ты хотела от встреч со мной?

Я: с точки зрения чего?

Х: ну в общем смысле

Я: я хотела подружиться, но поняла, что у нас нет ничего общего. После последней встречи я начала скучать по тебе сразу, как расстались и поняла, что это не мое

Х: правда? Погоди, а почему не проявляла инициативу, я все время писал сам

Я: ну ты же сексист(шутил на эту тему), это твоя роль, думала, тебе нравится

Х: ну можно же было и самой иногда давать понять

Х: а на митапы я хожу, только, чтобы найти кого-то на одну ночь

Я: не волнуйся о митапе, хочешь, пошли со мной

Х: нет, мне рано вставать

Я: ладно, тогда пока

Х: мы все же можем встречаться дальше, не обязательно расставаться так

Я: все нормально(в этот момент я уже хотела сквозь землю провалиться и просто отказывалась). Да я и не думала, что ты будешь сидеть и ждать моих ответов, у тебя есть свободное окошко в графике свиданий-мы видимся и все, не думала, что у тебя какие-то ожидания будут от встреч.

Х: вообще у нас просто проблема с коммуникацией, это наверно просто я так быстро говорю (он иностранец) и может я для тебя слишком старый, что не хожу на митапы или мы хотим разного в данный момент жизни

Я: да, или наверно это просто не судьба (пожалела потом, что так драматично сказала). Не смотри так грустно, пошли со мной, если хочешь

Х: зато ты счастливая вся, улыбаешься, а мне рано вставать

Я: ну ладно, тогда пока

И уехала домой, проплакала пару дней.

(Что вы испытали, друзья, прочитав ее “проплакала”?)

Понимаю, что слилась равнодушному мужчине, вывалила со своими скучаю и т.д. еще и по поводу митапа сделала типа ультиматум. Сплошные щипцы да дыбы.

Пишет через неделю, как дела, сходила ли на митап.

– да, все же сходила, классно было. Как у тебя дела?

– супер! А скинь свою фотку? Хотя наверно грубовато вышло

Не ответила пока ничего, весь день была на природе.

Я подумала, что могла бы снизить свои щипцы с той встречи, когда человек просто не хотел меня больше видеть. Что навязывала свое общество и даже секс, получается.

Снизить щипцы хотела, ответив ему как ни в чем не бывало.

Но видимо он сейчас снова под щипцами, а я больше не хочу в идентичную ситуацию, да и хотела сказать, что хотела быть просто приветливой с тем, кого возможно вижу в последний раз(про скучания). Понимаю, что он для меня все равно слишком хорош, моя хлеборезка уже и его сына заочно присвоила.

Боюсь разверзнуть хлеборезку еще шире и остаться так сидеть, а он переключится и корона моя снова с грохотом упадет.

Как выйти из этой ситуации с меньшими потерями? Просто игнорить? Как-то странно наверное.

(Да не выйдешь уже из этой ситуации без потерь. В поле теперь долго будет пустырь. Понятно почему, друзья?)

Спасибо за внимание!