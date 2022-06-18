Мнение: Донбасс никому не нужен

Вчера Путин на ПМЭФ в Питере вроде как признал, что «штурмовать донецкие укрепрайоны нецелесообразно», но это ничего не значит. Как правило, публичные высказывания Путина, призванные «успокоить общественность», потом никогда не выполняются, и «все идет как идет». Поэтому «биться головой об укрепления» российские войска продолжат – ведь об окончании бездарно начатой и в том же духе продолженной «спецоперации» пока и речи нет.

Большая ирония состоит в том, что две большие славянские страны намертво сцепились из-за Донбасса, который, по большому счету, нафиг не нужен ни одной из них. Идет грандиозная бойня (в 21 веке – уж точно), каждый день пушки выстреливают целые составы боеприпасов, сносят «под ноль» города и поселки, взрывают заводы и фабрики еще советской постройки, гибнут солдаты и мирные жители, российские «патриоты» с упоением рисуют на картах стрелочки, сами себе рассказывая, что «Россия прогрызает оборону», украинцы стоят насмерть и переходят в отчаянные контратаки… И всё это – ради местности, которая когда-то считалась «русским Руром», но с тех истощилась почти полностью.

Донецкий угольный бассейн начали ведь разрабатывать еще при царе, в 19 веке. Потом за него очень активно взялась Соввласть – понастроили шахт, металлургических и прочих комбинатов, навалили целые рукотворные горы – терриконы… Однако – это ведь всё истощилось и устарело уже к началу «нулевых». Шахты старые, многие почти выработанные; из-за угля приходится забираться всё глубже, качество угля в среднем (за исключением буквально считанных шахт) низкое, растет стоимость добычи и учащаются аварии. Аварии с человеческими жертвами. Металлурги приносили Украине «живую валюту», но при этом все поражались (это я слышал сам, когда работал на Донбассе в 2003 году), что льют они металл на оборудовании 30-50х годов, на мартеновских печах – когда уже даже в России комбинаты один за другим переходили на более современные способы производства.

В общем, Донбасс уже в «нулевых» был нерентабельным. Киев постоянно жаловался, что вынужден поддерживать жизнь в донбасских предприятиях, давая различные льготы и дотации, только из-за «социальной значимости» региона. Просто никто не представлял себе, что делать с населением Донбасса, если дотации прекратить. Шахты закроются, предприятия встанут – и куда пойдут люди? Куда девать такую ораву – под 10 млн. человек? Чем ее занять??

И вот, получается, на все эти вопросы отвечает война. Пришли русские военные – и просто сносят всё к чертовой матери, превращая в кучу битого кирпича. Вопрос «решается сам собой».

Однако есть очень сильные сомнения, что в итоге, после всего, Донбасс кто-то станет всерьез восстанавливать. Во-первых, кто, а во-вторых – зачем? Основа Донбасса – уголь. Но если победит Украина, вот-вот кандидат в члены ЕС – в Европе взят курс на полный отказ от угля; а если победит Россия – в РФ своих шахт навалом, и себестоимость российского угля много ниже.

Возрождать металлургию? Но понятно, что после всех обстрелов и разрухи надо возводить комбинаты почти с нуля. А это – огромные, грандиозные вложения, которые надо совмещать с построением также «с нуля» гражданской инфраструктуры (работникам надо будет где-то жить, учиться и так далее). Где взять на это деньги, учитывая, что мир и так на глазах накрывает волной грандиозного экономического кризиса? В РФ уже объявили, что «на месте Азовстали мы разобьем парк», типа «ради экологии». Да-да. Но даже если россиян выбьют из Мариуполя – откуда у Украины будут деньги на воссоздание Азовстали, которую весь Советский Союз строил 10 лет? И главное – кому «возрожденные металлургические гиганты» Донбасса станут продавать сталь? В мире сейчас и без них стали полно. Думается, что просто не найдется настолько безбашенных инвесторов.

В общем, есть сильное подозрение, что на территории Донбасса после войны назревает что-то вроде «второго Чернобыля» – еще одна «зона отчуждения». Зона разрухи, битого щебня, мин и неразорвавшихся снарядов, в которой из-за этого никто не живет и куда даже никто не заходит. Царство смерти и запустения на месте бывшего «русского Рура».

Русский мир.