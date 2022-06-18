Поставки газа по «Турецкому потоку» решено приостановить

С 21 по 28 июня поставки газа по «Турецкому потоку» будут на плановом ежегодном техническом обслуживании, сообщил Газпром.

«Транспортировка газа по обеим ниткам газопровода «Турецкий поток» будет временно приостановлена в период с 21 по 28 июня 2022 года в связи с проведением плановых профилактических работ», – говорится в сообщении в Telegram-канале компании.

Приостановку потока согласовали со всеми сторона заранее.

Напомним, «Турецкий поток» – экспортный газопровод из РФ в Турцию через Черное море. Проектная мощность составляет 31,5 млрд кубометров газа в год.

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