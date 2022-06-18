 

Сечин назвал Россию Ноевым ковчегом мировой экономики

18.06.2022, 12:23, Новости дня
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Россия с ее энергетическим потенциалом является Ноевым Ковчегом мировой экономики, сообщил на ПМЭФ-2022 глава «Роснефти» Игорь Сечин.

«В этих условиях важен ответ на вопрос – где он – Ноев Ковчег мировой экономики? Россия с ее энергетическим потенциалом и портфелем первоклассных проектов, таких как «Восток Ойл», может обеспечить долгосрочные потребности мира в доступных энергоресурсах и, безусловно, и есть этот спасительный Ковчег», – передает РИА «Новости» его слова.

Сечин добавил, что единый глобальный рынок мертв, а все его институты и механизмы регулирования работают по сути в режиме войны.

«Единый глобальный рынок мертв. Все прежние институты и механизмы его регулирования действуют во внеэкономическом режиме, по сути – в режиме войны», – сказал он.

По словам главы «Роснефти», в этих условиях невозможно переоценить роль РФ в формировании новой конфигурации рынков и новых институтов взаимодействия стран, стремящихся к независимости от «санкционного произвола».

Сечин привел в пример ситуацию между США и Китаем. «Китай строил свой экономический рост в рамках глобальной экономики, но США объявили страну угрозой как экономической, так и военно-политической», – отметил Сечин.

Ранее Сечин заявил, что санкции уничтожили основы сложившегося после Второй мировой войны права – права на защиту собственности, ведения бизнеса, на защиту в суде.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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