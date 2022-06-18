Мнение: О смертоносном диагнозе… Теперь всё стало ясно?

На мой взгляд — всё.

Абсолютно всё стало ясно, если у кого-то были ещё сомнения или даже иллюзии. Тот клинический случай, при котором даже консилиума врачей не требуется, чтобы установить окончательный #диагноз. К сожалению, неутешительный. Хуже того, похоже это уже терминальная стадия. Самое время обращаться к проверенному нотариусу и подыскивать хорошего похоронных дел мастера.

И — нет, это не «сгущение красок».

Имеющий уши, да услышит. А имеющий терпение — услышит и поймёт. В том числе поймёт, насколько всё плохо. Насколько же мало осталось времени…

Хотя, честно сказать, слушать это было тяжело. Необычайно. Путанная, фрагментарная, местами даже бессвязная речь. Совершенно и абсолютно «завиральные» тезисы. C другой стороны, «рупор» оказался прав. То самое выступление, значение которого трудно переоценить, на деле оказалось именно таким. Но, вероятно, немного не в том смысле, который вкладывали в это выражение его авторы. Главная ценность его — диагностическая. И чуть ли не в каждом абзаце.

Вот, к примеру, этот взят практически случайно: глаз и слух отреагировали.

«В условиях инфляционной бури… возникает резонный вопрос: а зачем обменивать товары на доллары и евро, которые на глазах теряют в весе? Напрашивается вывод: на смену экономики (так в оригинале, по правилам русского языка нужно использовать «экономике» — А.Н.) мнимых сущностей неизбежно приходит экономика реальных ценностей и активов»

Это вот настолько прекрасно что заставляет немедля вспомнить Александра Сергеевича «Наше Всё». Вот этот фрагмент из его до крайности популярной «Энциклопедии русской жизни»: как #государство богатеет и чем живёт и почему не нужно золота ему, когда простой продукт имеет. Жертвам ЕГЭ, а также искалеченным марксистско-ленинской политэкономией имеет смысл напомнить, что в пушкинские времена #золото уже выполняло роль мировых денег, а под «простым продуктом» подразумевались в первую очередь природное сырье, включая его первичные переделы, а также продукция сельского хозяйства. Промышленный продукт — говоря современным языком, «продукция с высокой добавленной стоимостью» — признавался сложным. И это, в общем, классика из «Исследования о природе и причинах богатства народов» Адама Смита.

Но вопрос в том, что с XIX века и сама #экономика, и экономическая наука усложнились многократно. Объяснять сегодняшние макроэкономические процессы в терминах Адама Смита — всё равно, что использовать флогистон для описания химических реакций или абсолютизировать классическую механику Ньютона, игнорируя открытия Альберта Эйнштейна. Но современным «товарищам» это удаётся!

Хуже того: они «не понимают», что #деньги сейчас не интересны никому, кроме лузеров и нищих. Что это всего лишь материально выраженный посредник при обмене одних экономических благ (и товаров в том числе) на другие. Что мировые валюты «обеспечены» вовсе не силой принуждения, а степенью доверия со стороны экономических агентов, а также удобством в использовании в цепочках обменов. И если, условно говоря, стоимость нефти в золоте остаётся относительно стабильной на протяжении более века, притом что пересчёт идёт при посредничестве доллара, это означает лишь одно: #доллар США свою функцию мировых денег как средства установления пропорций в товарообмене выполняет хорошо. В отличие от рубля, например.

Непонимание и даже игнор таких азбучных истин — это #диагноз. Образно говоря, сделан ещё один скачок на пути к регрессу, и «глазьевщину», доминировавшую на протяжении почти десятилетия, сменила уже откровенная «хазинщина». Дальше в ход могут пойти разве что поиски философского камня, способного превратить обычный металл в благородный. Может быть, и пойдут, кстати…

И хотя, как свидетельствует #история, все «великие империи» на закате своём, незадолго до полного краха, впадали в мессианство, мистику и мракобесие, повторение этого в наши дни вызывает смешанные чувства. Всё же не самая плохая страна была, наверное…

Или — она именно такой диагноз и ровно такой финал заслужила?

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