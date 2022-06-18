 

Представлен новый смартфон realme V20 5G с MediaTek Dimensity 700

18.06.2022, 11:30, Разное
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Известный бренд realme продемонстрировал на китайском рынке новый смартфон realme V20 5G.

Стоимость данного девайса достигает 149 долларов. Покупатели могут приобрести аппарат в корпусе Star Blue и Ink Cloud Black. Кроме того, в смартфоне применили 6,5-дюймовый экран с высоким разрешением и фронтальной камерой на 5 мегапикселей. Основная камера установлена на тыльной стороне и имеет сдвоенный модуль на 13+0,3 мегапикселя. За производительность недорогого смартфона отвечает восьмиядерный процессор MediaTek Dimensity 700 с 4 гигабайтами оперативной памяти и 128 гигабайтами постоянной памяти.

В аппарате исключили применение дактилоскопического сканера. Модель оснащена усиленным аккумулятором на 5000 мАч с быстрой зарядкой 10 Вт. Пока остальные характеристики умалчиваются разработчиками.



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