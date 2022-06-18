В Госдуме рассказали о социальном значении льготной ипотеки под 7%

Поручение Владимира Путина снизить ставку по программе льготной ипотеки до 7% стабилизует спрос на жилье, сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Александр Якубовский. Владимир Путин предложил снизить ставку во время выступления на Петербургском международном экономическом форуме.

«Владимир Путин на ПМЭФ (Петербургском международном экономическом форуме) поручил снизить ставку по программе льготной ипотеки до 7%, Минстрой уже анонсировал, что программа начнет работать на следующей неделе. В чем социальная значимость такого решения? При общем снижении ставки по программе и сохранении лимитов – 12 млн рублей для Москвы и Петербурга и шесть млн рублей для остальных регионов – востребованность программы возрастет. А это значит, что спрос на жилье, который падал в предыдущие месяцы, стабилизируется», – считает руководитель рабочей группы «Единой России» по защите прав дольщиков, депутат Госдумы Александр Якубовский.

Льготная ипотека, добавил депутат, на сегодня является наиболее эффективной программой кредитования семей с детьми на покупку жилья. «По данным на март, ей воспользовалось более 300 тыс. семей, а продление программы на выгодных условиях, безусловно, приведет к увеличению этого количества», – напомнил собеседник.

Якубовский добавил, что если будет принято решение о завершении программы, «Единая Россия» «готова оказывать содействие в разработке льготных ипотечных продуктов, которые помогут людям улучшать жилищные условия». «По инициативе партии уже было принято решение о дофинансировании сельской ипотеки, запуске ипотеки на строительство домов частным способом», – отметил политик.

Накануне президент Владимир Путин во время выступления на Петербургском международном экономическом форуме предложил снизить ставку по льготной ипотеке до 7%. «Срок действия программы льготной ипотеки после снижения ставки сохранится до конца этого года», – сказал Путин.

Российские банки уже начали принимать заявки на льготную ипотеку по новым условиям. Об этом, как передает ТАСС, сообщили в пятницу в пресс-службах кредитных организаций. В Альфа-банке рассказали, что ставку по льготной ипотеке можно получить и на более выгодных условиях – от 6,7%. Московский кредитный банк также сообщил о начале приема заявок по программе льготной ипотеки под 6,46% годовых на весь срок кредитования. «Сбер» и ВТБ объявили о начале приема заявок на льготную ипотеку на новостройки под 7% сразу после того выступления Путина на форуме.

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