Участники «Тавриды» представили современную «Кириллицу»

Первый образовательный заезд арт-кластера «Таврида» завершился фолк-шоу «Кириллица» – итоговым проектом пяти арт-школ: народного искусства (хореография и музыка), русского языка и современной литературы, цифровизации и IT-технологий, иконописи и шрифтового дизайна.

Заезд посетили 430 творцов из 73 регионов России, ЛНР и ДНР.

Они написали иконы, создали сайт – цифровой двойник заезда, придумали «Новые сказки народов России», разработали серию афиш и иллюстраций к ним, собрали и оцифровали объекты нематериального культурного наследия Крыма.

Так, участники создали театрализованную постановку «Кириллица» – спектакля, который рассказал историю нашей страны и показал богатство и разнообразие культуры ее народов.

Основой сюжета стали «Новые сказки народов России», написанные участниками арт-школы русского языка и современной литературы.

Постановка станет часть программы фестиваля «Таврида.АРТ», который пройдет с 15 по 19 августа.

Также выступали артисты из Донбасса – участники арт-школы народного искусства: артисты ансамбля танца «Рондо», ансамбля песни и танца «Раздолье» Луганской академической филармонии и Молодежного оркестра народных инструментов Донецкой филармонии.

Участники показали разработанный шрифт «Кириллица», который еще доработают к фестивалю. Были созданы два шоу и нарисованы афиши и иллюстрации к новым сказкам народов России.

На лекциях и мастер-классах иллюстраторы и дизайнеры узнали историю зарождения кириллицы, принципы плетения старославянской вязи, основы каллиграфии. Площадку арт-кластера посетил дизайнер Артемий Лебедев, который рассказал о преимуществе у россиян перед другими странами в сфере дизайна.

«Мультикультурализм – одно из ключевых наших отличий и преимуществ перед другими странами. Мы впитываем абсолютно все: можем исследовать жизнь африканских племен с таким же интересом, как фольклор вологодской», – считает эксперт.

Впервые на «Тавриде» прошла арт-школа иконописи.

«Под чутким руководством наших экспертов участники написали 22 иконы. На «Тавриде» появилась Икона святителя Луки, покровителя Крымского. Участники начали работу над Иконой Цесаревича Алексея», – рассказала продюсер арт-кластера Мария-Николь Селиванова.

Участники арт-школы цифровизации и IT создали сайт – цифровой двойник заезда «Кириллица» с результатами работы его участников.

«Мне понравилось, потому что для меня это смежное направление и классная возможность попробовать новое. Еще я отвечал за создание специальной вкладки на сайте, при переходе на которую пользователь видит фотографию двух девушек в национальных костюмах, а она, в свою очередь, состоит из 5000 маленьких фотографий участников и мероприятий «Кириллицы» – что-то вроде мозаики, на которой каждый может найти себя», – рассказал один из участников.

Участники создали 59 сказок, лучшие из них войдут в книгу «Новые сказки народов России».

Участники арт-школы также провели поэтические вечера, литературные квизы, устроили ночь сказок под аккомпанемент гуслей и балалаек. В финале заезда молодые поэты и писатели подарили арт-кластеру девять книг собственного авторства.

В шоу «Кириллица» прозвучали пять треков, записанные в студии звукозаписи арт-кластера, которые скоро выйдут на стриминговых сервисах.

10 балалаек и 8 гуслей, собранных и расписанных руками участников и экспертов арт-школы, стали подарком для Центра детского и юношеского творчества города Судак Республики Крым.

За время заезда участники смогли встретиться и набраться новых знаний у 72 экспертов из МГИМО, Нетологии, ансамбля «Березка», Редакции Елены Шубиной, журнала «Юность», Российской академии живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова, Московской духовной академии, музея-заповедника «Херсонес Таврический» и других институций.

Второй образовательный заезд «Тавриды» откроется 28 июня.

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