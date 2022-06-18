Подвоз питьевой воды в Донецке приостановили из-за обстрелов ВСУ

Подвоз питьевой воды сейчас временно остановлен по всему Донецку из-за обстрелов украинскими войсками, сообщил мэр города Алексей Кулемзин.

«В связи с обострением обстановки подвоз питьевой воды во всех районах города Донецка с 12.00 будет прекращен», – говорится в сообщении в Telegram-канале Кулемзина.

Также он добавил, что в Петровском районе зафиксированы прилеты по территории завода «Продмаш», в результате чего был контужен мужчина.

В Куйбышевском районе города повреждено здание школы №62. Также была обстреляна территория завода «Топаз», остановка общественного транспорта – «ул. Словацкая» и ряд магазинов в городе.

Ранее сообщалось, что украинские войска, по предварительным данным, выпустили ракету из тактического комплекса «Точка-У» по населенному пункту Комсомольское в Донецкой народной республике.

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