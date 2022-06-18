 

Подвоз питьевой воды в Донецке приостановили из-за обстрелов ВСУ

18.06.2022, 11:27, Новости дня
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Подвоз питьевой воды сейчас временно остановлен по всему Донецку из-за обстрелов украинскими войсками, сообщил мэр города Алексей Кулемзин.

«В связи с обострением обстановки подвоз питьевой воды во всех районах города Донецка с 12.00 будет прекращен», – говорится в сообщении в Telegram-канале Кулемзина.

Также он добавил, что в Петровском районе зафиксированы прилеты по территории завода «Продмаш», в результате чего был контужен мужчина.

В Куйбышевском районе города повреждено здание школы №62. Также была обстреляна территория завода «Топаз», остановка общественного транспорта – «ул. Словацкая» и ряд магазинов в городе. 

Ранее сообщалось, что украинские войска, по предварительным данным, выпустили ракету из тактического комплекса «Точка-У» по населенному пункту Комсомольское в Донецкой народной республике.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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