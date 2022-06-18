 

Володин: Дума оперативно примет законы по предложениям Путина

18.06.2022, 10:47, Разное
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Политик напомнил, что глава государства предложил ряд шагов для поддержки людей и экономики. Речь идет о льготной ипотеке 7%, отказе от проверок бизнеса, смягчении ответственности за налоговые преступления, комплексной программе модернизации ЖКХ, развитии малых городов и сел, промышленной ипотеке под 5%.

“Что касается законодательного обеспечения предложений президента, Государственная Дума сделает всё необходимое, чтобы законы были приняты как можно быстрее”, – написал Володин в своем телеграм-канале.

Спикер отметил, что на Петербургский экономический форум приехали представители 127 государств, жители которых составляют 73% населения планеты. В попытках изолировать Россию Запад изолировал себя сам, констатировал политик.

На полях форума спикер ГД встретился с губернатором северной столицы Александром Бегловым. Они обсудили развитие Санкт-Петербурга и договорились провести в северной столице осенью 2022 года выездное заседание Совета Думы.

XXV Петербургский международный экономический форум проходит с 15 по 18 июня. Главной темой стал поиск новых возможностей в изменившемся мире.



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