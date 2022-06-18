Китай решил оспорить военно-морское господство США с помощью нового авианосца

В Шанхае спустили на воду третий авианосец КНР «Фуцзянь». По мнению аналитиков, этот корабль, который, в отличие от двух своих предшественников, является полностью китайской разработкой, позволит Поднебесной изменить расстановку сил в Индо-Тихоокеанском регионе, пишет The Times.



YouTube / CGTN

Сегодня утром Китай спустил на воду свой третий и самый современный авианосец «Фуцзянь». Всё это происходит на фоне попыток Пекина «бросить вызов» США, как господствующей морской державе, пишет The Times.

Новый корабль, водоизмещение которого составляет 80 тыс. тонн, превосходит размерами британский флагман «Королева Елизавета». Кроме того, это первый авианосец Поднебесной, оборудованный электромагнитной катапультой для запуска и перехвата палубной авиации, обращает внимание издание.

После торжественной церемонии «Фуцзянь», украшенный разноцветными лентами и лозунгами о необходимости построить военно-морской флот мирового класса, подал сигнал и медленно вышел из дока в Шанхае. Судну предстоит пройти ходовые испытания, прежде чем оно поступит на вооружение через один или два года, считает The Times.

В настоящий момент Китай насчитывает больше авианосцев, чем любая другая страна в мире, за исключением Америки, у которой их 11. Тем не менее Пекин стремится сократить разрыв с Вашингтоном, планируя получить как минимум шесть кораблей этого типа к 2035 году, подчёркивает издание.

Напряжённость между США и КНР из-за Тайваня и других территориальных споров продолжает расти. Но ввод в строй «Фуцзяня» изменит расстановку сил и позволит ослабить американское военное сдерживание, считает китайский военный эксперт Шао Юнлин.

По её словам, спуск на воду нового корабля — это «мощный удар по стратегии» Пентагона, который располагает двумя авианосными группами в районе Поднебесной. «Если США не изменят курс, то именно они, а не Китай, увязнут в Индо-Тихоокеанском регионе», — считает Шао.

«Фуцзянь» — это первая отечественная разработка Китая. Первый авианосец, «Ляонин», представляет собой модификацию советского корабля, а второй, «Шаньдун», имеет конструкцию, аналогичную «Ляонину», поясняет издание.

В отличие от своих предшественников «Фуцзянь», как и американские авианосцы типа «Джеральд Р. Форд», имеет не трамплин, а более эффективную и долговечную систему электромагнитной катапульты. Кроме того, по неподтверждённым данным, он работает на интегрированной электрической силовой установке, тогда как «Шаньдун» и «Ляонин» — на обычных двигателях, заключает The Times.