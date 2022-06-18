 

Samsung Galaxy S21 FE получит версию без поддержки 5G

18.06.2022, 10:10, Разное
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Южнокорейский бренд Samsung выпустит новый флагманский смартфон Samsung Galaxy S21 FE.

Данный девайс отличается от предшественника применением восьмиядерного процессора Snapdragon 720G. Модель получила схожую производительность, однако чип исключает работу с сетями пятого поколения. Также смартфон получил 6,4-дюймовый экран с высоким разрешением и частотой обновления 120 Гц. Основная камера получила главный датчик 64 мегапикселя. Фронтальный модуль 32 мегапикселя.

Новый смартфон получил усиленный аккумулятор на 4500 мАч с быстрой зарядкой на 24 Вт. Остальные детали аппарата пока засекречены и будут озвучены в рамках готовящейся презентации Samsung Galaxy S21 FE.



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