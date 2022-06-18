Samsung Galaxy S21 FE получит версию без поддержки 5G

Южнокорейский бренд Samsung выпустит новый флагманский смартфон Samsung Galaxy S21 FE.

Данный девайс отличается от предшественника применением восьмиядерного процессора Snapdragon 720G. Модель получила схожую производительность, однако чип исключает работу с сетями пятого поколения. Также смартфон получил 6,4-дюймовый экран с высоким разрешением и частотой обновления 120 Гц. Основная камера получила главный датчик 64 мегапикселя. Фронтальный модуль 32 мегапикселя.

Новый смартфон получил усиленный аккумулятор на 4500 мАч с быстрой зарядкой на 24 Вт. Остальные детали аппарата пока засекречены и будут озвучены в рамках готовящейся презентации Samsung Galaxy S21 FE.