Газпром продолжил подавать газ через Украину в Европу

Газпром подает газ для Европы транзитом через Украину в объеме 41,4 млн кубометров через газоизмерительную станцию (ГИС) «Суджа».

Заявку через «Сохрановку» отклонила украинская сторона, сообщил официальный представитель Газпрома Сергей Куприянов.

«Газпром осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в объеме, подтвержденном украинской стороной через ГИС «Суджа», – 41,4 млн куб. м на 18 июня. Заявка на ГИС «Сохрановка» отклонена», – сказал он, передает РИА «Новости».

Накануне объем прокачки составлял 41,9 млн куб. м.

Напомним, Украина с 11 мая прекратила прием для транзита газа через ГИС «Сохрановка», заявив, что она находится под контролем российских сил. Для транзита газа в Европу остается только один вход – ГИС «Суджа».

—