 

Газпром продолжил подавать газ через Украину в Европу

18.06.2022, 10:06, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Газпром подает газ для Европы транзитом через Украину в объеме 41,4 млн кубометров через газоизмерительную станцию (ГИС) «Суджа».

Заявку через «Сохрановку» отклонила украинская сторона, сообщил официальный представитель Газпрома Сергей Куприянов.

«Газпром осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в объеме, подтвержденном украинской стороной через ГИС «Суджа», – 41,4 млн куб. м на 18 июня. Заявка на ГИС «Сохрановка» отклонена», – сказал он, передает РИА «Новости».

Накануне объем прокачки составлял 41,9 млн куб. м.

Напомним, Украина с 11 мая прекратила прием для транзита газа через ГИС «Сохрановка», заявив, что она находится под контролем российских сил. Для транзита газа в Европу остается только один вход – ГИС «Суджа».

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

03.06.22 / Минторг США обнародовал черный список российских предприятий

08.02.21 / Зеленский считает, что медреформа в Украине только началась

08.05.21 / Россияне назвали важнейшее произведение о Великой Отечественной войне

08.12.20 / Ан-24 совершил посадку в Якутске с неисправным двигателем

24.12.20 / Власти Петербурга смягчили новогодние ограничения для ресторанов

07.07.20 / Эксперт связал высокую явку на голосовании по поправкам с прощанием с 90-ми

16.11.20 / Действующий мэр Краматорска проиграл во втором туре выборов – теризбирком

19.12.20 / Ученые назвали симптомы постковидного синдрома

04.01.22 / На Марсе обнаружили огромное замерзшее озеро

12.05.21 / Стало известно о критическом состоянии двух детей после стрельбы в Казани

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика