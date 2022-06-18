 

Биткоин опустился ниже 20 тыс. долларов впервые с 16 декабря 2020 года

18.06.2022, 10:06, Новости дня
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Стоимость биткоина начала падать, снижение составило 6,98%, Отмечается, что биткоин опускается ниже отметки в 20 тыс. долларов впервые с 16 декабря 2020 года, свидетельствуют данные торгов.

Так, на крупнейшей бирже торгов криптовалютами Binance, по состоянию на 10.00 мск, биткоин дешевел на 6,98% – до 19,487 тыс. долларов, передает РИА «Новости».

По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, стоимость биткоина снизилась до до 19,554 тыс. долларов (6,50%). Динамика везде приводится за сутки.

Ранее 10 мая сообщалось, что впервые с 21 июля стоимость биткоина опустилась ниже уровня в 30 тыс. долларов. А до 40 тыс. долларов биткоин упал в цене 11 апреля. 

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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