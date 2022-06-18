 

В многоквартирных домах россиян удвоят количество мусоропроводов

18.06.2022, 9:57, Разное
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В рамках реализации комплекса мер по внедрению федеральной стратегии раздельного сбора мусора в многоквартирных домах россиян увеличат количество мусоропроводов.

Первыми нововведение опробуют москвичи, затем жители других регионов.

– Это решение позволит гражданам соблюдать правила реформы и производить раздельный сбор мусора непосредственно в мусоропровод своего дома. Сегодня существует коллизия: с одной стороны граждане обязаны сортировать мусор, а с другой они его также сбрасывают в единый мусоропровод. Поэтому, увеличив количество мусоропроводов, мы позволим гражданам выполнить все условия по раздельному сбору мусора, – прокомментировали нововведение в Департаменте жилищно-коммунального хозяйства города Москвы.

Инициативу уже положительно оценили заводы по производству мусоропроводов, а также неравнодушные граждане, которые разделяют мусор. Ожидается, что нововведение позволит обеспечить не только удвоить темпы удаления мусора из квартир граждан, но и удвоить его сброс. После установки новых мусоропроводов их ковши оснастят камерой и сканером QR-кодов. Это позволит открывать дверцу мусоропровода только жильцам и штрафовать граждан за неправильную сортировку мусора.

Госконтракт на работы уже был заключен в 2021 году. К анализу содержимого мусорных пакетов привлекут нейросеть и волонтеров, которые теперь смогут не только контролировать наполнение мусорных баков на помойках, но и следить за порядком сброса мусора, что обеспечит новые рабочие места в условиях кризиса и собираемость штрафов.

Также обсуждается вопрос количества мусоропроводов в подъезде, а именно необходимость отдельных мусоропроводов для пластика и стекла. Исходя из этого, количество мусоропроводов может варьироваться от двух до четырёх.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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