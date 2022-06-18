 

ВМС США опубликовали видеозапись с роем НЛО над военными кораблями

18.06.2022, 9:40, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

ВМС США опубликовали видеозапись таинственных инцидентов с роем неопознанных беспилотников вокруг военных кораблей.

Пять видеороликов следуют за публикацией документов Пентагона американскому изданию «The Drive» о неопознанных летающих объектах (НЛО), которые наблюдали в 2019 году возле кораблей ВМС США у побережья Калифорнии.

Два НЛО были также засняты с эсминца USS Russell. Военный корабль вызвал особый интерес из-за утечки видео с инцидентом, опубликованного в прошлом году.

Треугольный вид объектов на видео вызвал у очевидцев предположение, что НЛО были «летающими пирамидами».

Чиновники Пентагона определили, что это были беспилотные летательные аппараты (БПЛА), но их происхождение остается неизвестным.

Во время слушаний в Конгрессе США в прошлом месяце о неопознанных воздушных явлениях заместитель директора военно-морской разведки Скотт Брей сказал, что «треугольный вид является результатом прохождения света через очки ночного видения, а затем записывается зеркальной камерой».

В первом видео, снятом во время инцидента 17 июля, слышен голос моряка, рассказывающий о местонахождении корабля. Моряк идентифицирует себя как лидер команды SNOOPIE. Эти команды состоят из моряков, обученных проводить фотографическую разведку на борту, чтобы документировать неизвестные контакты и прочие интересные события.

Можно услышать, как моряк говорит: «У нас есть изображение четырех вероятных неопознанных беспилотников с неизвестным курсом и неизвестной скоростью. Контакты происходят на расстоянии тысячи ярдов и продолжаются. Хвостовые номера неизвестны».

Видео, снятое с USS Russell, показало неопознанные летающие объекты над военным кораблем, когда он отплыл от калифорнийского побережья в 2019 году. Другое видео, опубликованное Пентагоном, было снято с эсминца USS Paul Hamilton. Видео показывает кадры Бассового пролива, сухогруза под флагом Гонконга.

Документы, опубликованные ранее американскими военными, показали, что военно-морской флот считает, что кто-то «вероятно, использует беспилотники для наблюдения за военно-морскими силами США».

Американские политики говорят, что НЛО становится проблемой национальной безопасности.

Вблизи военных баз и береговых линий наблюдали самолеты, летящие без заметных средств передвижения, что повышает вероятность того, что очевидцы видели неизвестные или секретные китайские или российские технологии.

В промежуточном отчете, опубликованном сотрудниками разведки США в прошлом году, насчитывалось 144 наблюдения самолетов или других неизвестных аппаратов, летящих с необычной скоростью или траекториями. Во всех расследованных наблюдениях, кроме одного, было слишком мало информации, чтобы следователи могли даже в общих чертах охарактеризовать характер инцидента.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

03.06.21 / На каких клетках шахматной доски бывают съедены фигуры

02.10.20 / Дональд и Мелания Трамп заразились коронавирусом

18.01.22 / Володин заявил о стремлении НАТО оккупировать Украину

19.04.21 / Песня со словами «Не нужен мне берег турецкий» стала новым гимном Ростуризма

25.07.20 / Иван Ургант показал подросших дочерей

19.01.22 / Рустам Солнцев призвал Монеточку “успокоиться” на фоне скандала с адресом её нового жилья

19.10.21 / Эмигрировала, чтобы не отправиться на тот свет вслед за мужем: три драматических романа звезды 90-х Ларисы Черниковой

26.06.21 / Не бойтесь покупать цветочные шорты: с ними получаются лучшие летние образы

12.09.21 / Путин пишет книгу об истории Украины

20.02.22 / Известные актёры признались, что до сих пор стыдятся некоторых своих ролей в телесериалах

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика