ВМС США опубликовали видеозапись с роем НЛО над военными кораблями

ВМС США опубликовали видеозапись таинственных инцидентов с роем неопознанных беспилотников вокруг военных кораблей.

Пять видеороликов следуют за публикацией документов Пентагона американскому изданию «The Drive» о неопознанных летающих объектах (НЛО), которые наблюдали в 2019 году возле кораблей ВМС США у побережья Калифорнии.

Два НЛО были также засняты с эсминца USS Russell. Военный корабль вызвал особый интерес из-за утечки видео с инцидентом, опубликованного в прошлом году.

Треугольный вид объектов на видео вызвал у очевидцев предположение, что НЛО были «летающими пирамидами».

Чиновники Пентагона определили, что это были беспилотные летательные аппараты (БПЛА), но их происхождение остается неизвестным.

Во время слушаний в Конгрессе США в прошлом месяце о неопознанных воздушных явлениях заместитель директора военно-морской разведки Скотт Брей сказал, что «треугольный вид является результатом прохождения света через очки ночного видения, а затем записывается зеркальной камерой».

В первом видео, снятом во время инцидента 17 июля, слышен голос моряка, рассказывающий о местонахождении корабля. Моряк идентифицирует себя как лидер команды SNOOPIE. Эти команды состоят из моряков, обученных проводить фотографическую разведку на борту, чтобы документировать неизвестные контакты и прочие интересные события.

Можно услышать, как моряк говорит: «У нас есть изображение четырех вероятных неопознанных беспилотников с неизвестным курсом и неизвестной скоростью. Контакты происходят на расстоянии тысячи ярдов и продолжаются. Хвостовые номера неизвестны».

Видео, снятое с USS Russell, показало неопознанные летающие объекты над военным кораблем, когда он отплыл от калифорнийского побережья в 2019 году. Другое видео, опубликованное Пентагоном, было снято с эсминца USS Paul Hamilton. Видео показывает кадры Бассового пролива, сухогруза под флагом Гонконга.

Документы, опубликованные ранее американскими военными, показали, что военно-морской флот считает, что кто-то «вероятно, использует беспилотники для наблюдения за военно-морскими силами США».

Американские политики говорят, что НЛО становится проблемой национальной безопасности.

Вблизи военных баз и береговых линий наблюдали самолеты, летящие без заметных средств передвижения, что повышает вероятность того, что очевидцы видели неизвестные или секретные китайские или российские технологии.

В промежуточном отчете, опубликованном сотрудниками разведки США в прошлом году, насчитывалось 144 наблюдения самолетов или других неизвестных аппаратов, летящих с необычной скоростью или траекториями. Во всех расследованных наблюдениях, кроме одного, было слишком мало информации, чтобы следователи могли даже в общих чертах охарактеризовать характер инцидента.