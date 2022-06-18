 

«Озеро богов» пополняется водой без источника

18.06.2022, 9:38, Разное
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Никто не знает, откуда в нем берется пресная вода.

Живописное озеро, расположенное высоко на вершине горы в Онтарио (Канада) скрывает тайну, которую еще предстоит раскрыть.

Обнаруженное в 200 футах над заливом Квинте озера Онтарио, это своеобразное пресноводное озеро, названное могавками «Онокенога», уже много лет озадачивает ученых и прочих исследователей.

Несмотря на то, что здесь нет открытых источников воды, текущей в озеро или из него, ему каким-то образом удается обеспечить постоянный запас пресной воды. Это, кажется, бросает вызов всем геологическим нормам и которое просто не имеет окончательного объяснения.

Ирокезы почитали озеро, а некоторые из самых ранних поселенцев верили, что оно может даже спуститься в самые недра Земли. Хотя это, безусловно, маловероятно, ученые долго пытались найти разумное объяснение этому явлению, и, несмотря на многочисленные поиски, источник пресной воды не был найден.

На протяжении многих лет географы и ученые выдвинули множество сложных теорий о том, как озеро может наполняться водой. Наиболее распространенной теорией является то, что озеро представляет собой рухнувшую долину, обнаруженную в районах с известняковыми скальными фундаментами. Ученые предположили, что известняк под поверхностью растворился, создав полость, по которому вода может поступать в водоем. Однако, независимо от того, насколько вероятной может показаться эта идея, это все еще теория.

На протяжении многих лет тайна усиливала интерес к этой местности, которая в настоящее время является популярным местом для туристов.



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