Сбежавшего из колонии рецидивиста поймали на Алтае

Сбежавшего из колонии рецидивиста с девятью судимостями Василия Титанакова поймали в Республике Алтай и вернули в исправительное учреждение, сообщили в МВД по региону.

«В ходе оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками отдела МВД РФ по Майминскому району совместно с коллегами из ОФСИН РФ по Республике Алтай 18 июня в окрестностях села Алферово Майминского района было установлено местонахождение осужденного, совершившего побег из колонии-поселения, Василия Титанакова. В настоящее время мужчина доставлен в исправительное учреждение», – передает РИА «Новости» сообщение ведомства.

Осужденный сбежал из колонии в День России. В последний раз мужчину осудили по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего», он отбывал 10-летний срок.

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