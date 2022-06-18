 

Сбежавшего из колонии рецидивиста поймали на Алтае

18.06.2022, 8:45, Новости дня
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Сбежавшего из колонии рецидивиста с девятью судимостями Василия Титанакова поймали в Республике Алтай и вернули в исправительное учреждение, сообщили в МВД по региону.

«В ходе оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками отдела МВД РФ по Майминскому району совместно с коллегами из ОФСИН РФ по Республике Алтай 18 июня в окрестностях села Алферово Майминского района было установлено местонахождение осужденного, совершившего побег из колонии-поселения, Василия Титанакова. В настоящее время мужчина доставлен в исправительное учреждение», – передает РИА «Новости» сообщение ведомства.

Осужденный сбежал из колонии в День России. В последний раз мужчину осудили по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего», он отбывал 10-летний срок.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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