Стало известно о взрывах и стрельбе в Кабуле
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Взрывы и стрельба слышны на территории храма сикхов и индуистов на северо-западе афганской столицы Кабула, сообщил источник.
По информации источника, прозвучали по меньшей мере три взрыва. О том, есть ли жертвы, пока не сообщается, передает РИА «Новости».
В мае в США заявили, что могут нанести удары по Афганистану в случае угрозы своей безопасности.
Напомним, в начале сентября прошлого года талибы объявили о формировании нового «исламского правительства» Афганистана, главой которого стал Мохаммад Хасан.
Представители движения активизировали наступление на правительственные силы Афганистана в августе 2021 года, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена.
В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане.
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Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
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