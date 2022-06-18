 

Влюбился с первого взгляда и потерял, отметив бриллиантовую свадьбу: единственная любовь Юрия Соломина

18.06.2022, 8:00, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Многие зрители знают Юрия Соломина благодаря фильмам “Адъютант его превосходительства”, “Хождение по мукам”, “Обыкновенное чудо” и другим известным картинам. Однако прославился народный артист не только как творческая личность, но и как образцовый семьянин. Юрий Мефодьевич женился всего один раз и прожил в браке больше 60 лет, отметив бриллиантовую свадьбу. На свою будущую жену, Ольгу, актер обратил внимание при первой же встрече. А вот она заметила его далеко не сразу.

Будущие супруги встретились в театральном училище имени Щепкина. Впрочем, официально их знакомство состоялось только благодаря счастливой случайности. Однажды, опоздав на занятие по хореографии, Ольга присела на единственное свободное место – рядом с Юрием. Студент влюбился в красавицу с первого взгляда, а она была увлечена учебой и не сразу ответила ему взаимностью. К счастью, Соломин не отступил и смог добиться ее внимания.

Встретившись один раз, однокурсники почти не расставались. К четвертому курсу влюбленные расписались и скромно отметили важную дату в кафе наедине друг с другом. Денег на пышную свадьбу и красивые наряды и молодой семьи не было. Впрочем, как и на собственное жилье.

Вскоре после бракосочетания, в 1965 году, на свет появилась дочка Даша. Супруги жили в съемной квартире и не могли позволить себе няню для малышки, поэтому Ольга решила уйти из профессии и заняться домом. Это решение оказалось верным. Юрий начал добиваться успехов в карьере, а Ольга смогла посвятила себя развитию наследницы, у которой обнаружились музыкальные способности, и взрастила множество талантливых артистов в Щепкинском училище.

Какие бы взлеты и падения не переживал Юрий Мефодьевич, рядом неизменно была любимая жена. Они прожили в счастливом браке 60 с лишним лет, стали друг для друга поддержкой и опорой, вместе воспитали замечательную дочку. В 2018 году супруги отметили бриллиантовую свадьбу, а спустя год их разлучила смерть.

Потеряв любимую женщину, Юрий Соломин с трудом оправился от утраты. Отвлечься от мрачных мыслей ему помогла работа и семья. Дарья Соломина стала востребованной пианисткой, ее дочь, Александра, пошла по стопам мамы и тоже занялась музыкой. Помимо взрослой наследницы и внучки, у Юрия Мефодьевича есть двое замечательных правнуков: Федор и Юрий.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

26.04.21 / Полковник ФСБ рассказал, как создавался сценарий фильма «Брат-2»

09.12.21 / Володин выступил за усиление роли граждан в формировании власти

30.10.21 / Как СССР объявил войну НЛО и инопланетянам

30.06.21 / Когда способны привлечь успех в бизнесе: приметы, связанные с лягушками

10.08.21 / Скандалы: «Ругать Алентову за спектакли – преступление!»

22.02.22 / Мнение: Рекорд экономического роста, рекорд микрозаймов и нулевой капитал

02.12.21 / Коммерческим аптекам Москвы предложили выдавать лекарства льготникам

17.03.22 / Леди Гага и Мэгги Джилленхол в элегантных, но очень разных образах на премии в Нью-Йорке

06.01.22 / Позднее отцовство в 80 лет: за что окружающие осуждали Эммануила Виторгана и как он отстаивает свое право на счастье

01.04.22 / Майк Тайсон объявил о выпуске конфет в форме ушей

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика