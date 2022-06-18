Hürriyet Daily News – турецкий курорт Бодрум столкнулся с морским загрязнением

Один из самых популярных морских курортов Турции Бодрум столкнулся с проблемой морского загрязнения, пишет Hürriyet Daily News. Причина заключается в большом количестве судов, ожидающих захода в порт, и сливающих в море отходы.



AP

Акватория турецкого курорта Бодрум может превратиться во «второе Мраморное море», из-за загрязнения, вызванного сливом трюмной воды, пишет Hürriyet Daily News, ссылаясь на мнения экспертов.

Как отмечает издание, уровень промышленного, сельскохозяйственного и химического загрязнения на морских курортах Турции растёт с каждым годом. Бодрум, являющийся одним из самых популярных туристических регионов, не стал исключением. «Корабли, швартующиеся совсем недалеко от бодрумской акватории, сливают в море трюмную воду. Такие действия, на самом деле, запрещены и за них предусмотрены крупные штрафы. Отходы, сбрасываемые судами, загрязняют море Бодрума», — приводит издание слова члена городского совета Бодрума Арифа Йылмаза. Йылмаз также отметил, что за соблюдением правил утилизации трюмной воды на специальной станции следит береговая охрана. Однако в пиковый курортный сезон мощностей утилизационной станции не хватает.

«Порт не способен выдерживать крупный трафик кораблей. Мы видим, как многие корабли вынуждены подолгу ждать швартовки в открытом море. Отходы, производимые этими лодками, регулярно собираются, за что владельцы лодок обязаны платить взнос. Не секрет, что многие владельцы сливают трюмную воду в море, чтобы избежать уплаты взноса», — заявила археолог Айсе Темиз. По словам Темиз, есть опасения, что Бодрум повторит судьбу Мраморного моря, которое в мае 2021 года подверглось массовому загрязнению от выделений морских организмов.