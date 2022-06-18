 

Европа начала использовать закупленный на зиму газ

18.06.2022, 7:20, Новости дня
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Газ, который в Европе закупали на зиму, уже начали использовать из-за сокращения поставок из России, сообщают информационные агентства.

Bloomberg указывает, что снизились поставки в Италию, Германию, Францию, Австрию и ряд других стран. Сокращение поставок совпало с временным закрытием после пожара крупного американского СПГ-завода Freeport LNG – как поясняет агентство, «в ближайшие месяцы через Атлантику будет поступать меньше топлива».

Аналитическая компания Wood Mackenzie заявила, что в худшем сценарии, при котором прекратится подача газа по «Северному потоку», Европа не сможет к началу сезона отопления в ноябре достичь уровня запасов газа, определенного ЕС, передает РИА «Новости».

Напомним, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что сокращение поставок газа в ряд европейских стран связано с тем, что из-за санкций не возвращаются из ремонта в Канаде турбины Siemens, которые использовались для подачи газа в «Северный поток», ничего преднамеренного с российской стороны нет. Газпром в пятницу поставил итальянской энергетической компании Eni 50% от запрошенного ею объема газа. Кроме того, Газпром приостановил поставки российского газа в Болгарию, Данию, Нидерланды, Польшу и Финлянди, контрагенты которых не произвели оплату за энергоресурсы в установленные сроки и отказались осуществлять платежи в рублях.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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